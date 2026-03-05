Lidl lanceert hardloopschoen met carbonzool

Hardlopen is een dure hobby als de renner een voorkeur heeft voor een coole look en de nieuwste schoentechnologie. Voor het verbreken van persoonlijke records is de keuze van zowel professionals als amateursporters steeds vaker een hardloopschoen met carbonzool, waarbij de tussenzool bestaat uit een lichte plaat van koolstofvezels.

Dit technische voordeel heeft, in ieder geval bij de grote sportmerken zoals Adidas, Nike en Hoka, een flinke prijs. Zo kost het Nike-model Alphafly 3 in de onlineshop van het Amerikaanse merk meer dan 300 euro. Het sportmerk Crivit van de discounter biedt nu een schoen aan voor slechts 69,99 euro.

De ‘CarbonLite 1.0’ is sinds eind februari verkrijgbaar in de Lidl-onlineshop voor dames en heren, in twee kleurstellingen. De schoen heeft een carbonplaat voor de bevordering van ‘energieteruggave door verbeterde krachtoverbrenging’ en een gebreid bovenwerk, aldus de productomschrijving. Bij de herenmodellen zijn diverse maten, van 41 tot 46, al uitverkocht.

Geen schoen voor beginners

In een test van tijdschrift Runner’s World overtuigden vooral het voor deze schoenen typische afrolgedrag, het goed geventileerde bovenmateriaal en de pasvorm. Een negatief punt was het gewicht, dat bij een herenmaat 45 van de testschoenen meer dan 306 gram was (Lidl geeft aan: 250 gram). Daarom classificeerde het hardloopplatform de schoen als een snellere trainingsschoen en niet als een wedstrijdschoen, zoals andere carbonmodellen. Desondanks waren de testers positief verrast door de ‘prestaties’ van het model van de discounter.

Hierbij moet echter ook worden bedacht dat de schoen met zijn prijs is afgestemd op beginnende hardlopers, maar zich door zijn technologie eerder richt op ambitieuze sporters, aldus Runner’s World. Diverse hardloopexperts zoals Sebastian Bär hebben hier ook kritiek op.

De directeur van de Duitse schoenenaanbieder Joe Nimble waarschuwde vorige week in een post op het zakelijke netwerk LinkedIn voor gevaren zoals overbelasting door de stijve carbonplaat. Hij wees ook op de chronische gevolgen als een dergelijk ‘instrument voor gedoseerd gebruik’ door massale beschikbaarheid continu wordt gebruikt. In de brede hobbymarkt zijn de bijwerkingen het grootst. “Wie carbonschoenen duurzaam wil gebruiken voor de eigen prestaties, heeft een duidelijke dosering en gerichte training van de voet en grote teen nodig.”

Lidl promoot de schoen op sociale netwerken echter niet zo gespecialiseerd. Zo staat in een humoristisch bedoelde Instagram-post van vorige week dat je met de schoen als ‘eerste bij de bakker’ bent.

De discounter is sinds halverwege vorig jaar bezig met de herpositionering en internationale uitrol van Crivit. Hiervoor heeft Lidl in februari voormalig tennisster Stefanie Graf als nieuwe merkambassadrice aangetrokken.