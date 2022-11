Liebeskind Berlin voegt accessoires voor honden toe aan collectie

Het tassenmerk Liebeskind Berlin voegt accessoires voor honden toe aan haar collectie, dat meldt het tassenmerk in een persbericht. De collectie bestond eerst alleen uit hondenhalsbanden.

Liebeskind Berlin had al een aantal hondenhalsbanden in haar collectie, maar voegt daar nu nog riemen en doggybags aan toe, zo is te lezen. De riemen zijn van een logoprint voorzien en alle items zijn in drie verschillende kleuren verkrijgbaar.

De dog-collectie is verkrijgbaar in de winkels en online via de website. Liebeskind Berlin begon in 2003 als tassenmerk en is inmiddels uitgegroeid tot internationaal modemerk. Het merk legt de focus op kennis van leer, het ambacht van tassen maken en een eindeloze toewijding op detail. Het modemerk heeft nu wereldwijd 52 verkooppunten.