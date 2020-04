Liefde ten tijde van corona: De impact op de bruidsmodebranche

Londen - Nu bijeenkomsten met meer dan twee personen nagenoeg over de hele wereld zijn verboden, raken bruiloften en ceremonies naar de achtergrond.

Bruiloften die staan gepland voor de maanden april, mei en juni worden geannuleerd of uitgesteld. Dat geeft toekomstige echtparen een horde aan logistieke problemen, van het opnieuw plannen van de locatie, tot bloemisten, cateraars, verzekeringen en het uitzoeken van vele andere details. Aangezien minder dan 30 procent van de paren een verzekering afsluit, kunnen de kosten voor annuleringen of verplaatsingen in de papieren lopen.

In de bruidsmodeindustrie zorgt het voor onrust. Spanje, één van de landen die het zwaarst is getroffen door de pandemie, is na China de grootste exporteur van trouwjurken wereldwijd. Veel fabrieken komen volgens Reuters grondstoffen of arbeiders tekort om lopende bestellingen af te maken. Ook komen er geen nieuwe bestellingen meer binnen.

Bridal Fashion Week geannuleerd

De Valmont Barcelona Bridal Fashion Week is één van de grootste evenementen op de kalender van de bruidsmodebranche, en brengt honderden inkopers en merken van over de hele wereld bij elkaar om te kopen en verkopen. De geplande datum in april is uitgesteld tot juni, maar zelfs de nieuwe datum zou kunnen worden verplaatst als regeringen de lockdown-periode tot in de zomer verlengen.

In de Verenigde Staten is de bruidsmodebranche maar liefst 78 miljard dollar (71 miljard euro) per jaar waard. China is de grootste leverancier van kleding, maar fabrieken zijn er in januari en februari enorm verstoord en worden pas nu heropend.

De bruidsmodebranche in India, goed voor 50 miljard dollar (46 miljard euro), lijkt op zijn kop te staan. Dat komt omdat 45 tot 80 procent van de geplande ceremonies wordt uitgesteld of geannuleerd, stelt de Economic Times.

Wereldwijd zijn het de kleinere bruidsboetieks en gespecialiseerde e-tailers die het hardst worden getroffen door de vertragingen van de productie en verzending. De nasleep van het aanvullen van de assortimenten en voorraden uit een verstoorde toeleveringsketen zal de komende maanden nog voelbaar zijn. En dat terwijl de zomer het belangrijkste seizoen voor bruiloften is in het westen.

Beeld: Valmont Barcelona Fashion Week