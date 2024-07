Lifestyle merk: Club 24 Fashion, presenteert SS25 tijdens Preview for Men beurs

Club 24 Fashion is trots om aan te kondigen dat ze dit jaar opnieuw aanwezig zullen zijn op de Preview For Men beurs in Nieuwegein. Na het succes van de vorige deelname en de groeiende aanwezigheid in winkels door heel Nederland, is Club 24 klaar om de nieuwste innovaties en collecties te tonen.

Nieuwe fit: Freedom Fit Polo

Dit jaar introduceert Club 24 de nieuwste aanvulling: de Freedom Fit Polo. Deze stijlvolle polo, vervaardigd uit hoogwaardige interlock katoen, biedt ultiem comfort en is beschikbaar in meerdere kleuren. Onze Freedom Fit Polo belichaamt de filosofie van Club 24: veelzijdigheid, stijl en het gevoel van vrijheid.

Uitbreiding van de collectie met luxe sweats

Daarnaast wordt de collectie uitgebreid met een reeks luxe sweats. Deze nieuwe items zijn ontworpen om zowel stijlvol als comfortabel te zijn, perfect voor de moderne man die moeiteloos wil schakelen tussen verschillende gelegenheden en activiteiten.

Groeiend succes en positieve reacties

De groei van Club 24 Fashion blijft doorlopend. Met een stijgend aantal winkels in heel Nederland en positieve reacties van klanten, blijven ze meer dan ooit gemotiveerd om onze collectie te blijven uitbreiden en innoveren. De steun en feedback van hun klanten zijn de drijvende kracht achter het voortdurende succes.

Club 24 nodigt winkeliers en inkopers van harte uit om ze te bezoeken op de Preview For Men beurs op 8 juli in Nieuwegein. Kom langs om de nieuwste fits te zien en ervaar zelf waarom Club 24 Fashion de standaard zet voor stijl en comfort.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Ruben Brand // rubenbrand@club24fashion.com

SS25 Credits: Club 24 Fashion

Preview For Men 8 juli

Nieuwegein

Over Club 24 Fashion

Club 24 Fashion is een modemerk dat zich richt op het creëren van kleding die naadloos overgaat van dag naar nacht. De missie is om veelzijdige, stijlvolle en comfortabele kleding te ontwerpen voor de moderne man. Door te focussen op kwaliteit en design, streeft Club 24 ernaar om het leven van onze klanten te verrijken met kleding die hen het ultieme gevoel van vrijheid geeft.