Linda.foundation lanceert Fashion.foundation tijdens Amsterdam Fashion Week

Amsterdam Fashion Week krijgt steeds vaker een maatschappelijkbetrokken tintje. Zo ook tijdens het RDVK Modespektakel in de Kalverstraat in Amsterdam. Tijdens het spektakel kondigde de Linda.foundation de Fashion.foundation aan.

De Fashion.foundation is een nieuw online kledingplatform waar financieel kwetsbare gezinnen uit Nederland gratis kleding, schoenen en accessoires kunnen shoppen. Hierdoor hoopt de Linda.foundation ‘een bijdrage te leveren aan een positiever zelfbeeld voor mensen met financiële zorgen’.

Presentatrice Noa Vahle, ambassadeur van Linda.foundation, benadrukt in een persbericht het belang van toegang tot modieuze kleding voor gezinnen in armoede. “Als je leeft in armoede, heb je nauwelijks ruimte om te kiezen, zeker niet als het om kleding gaat. Het beperkte geld dat er is, gaat meestal op aan boodschappen. Dankzij Fashion.foundation krijgen deze gezinnen eindelijk de kans om kleding uit te zoeken die ze echt leuk vinden.”

Diverse merken zijn al aangesloten. Zo zijn Omoda, Mr Marvis en Most Wanted onderdeel van het platform. Andere kledingmerken kunnen zich ook nog steeds aanmelden.

Het RDVK Modespektakel van ontwerper Ronald van der Kemp gaf een nieuw gezicht aan enkele van de gedoneerde kledingitems. De show liet niet alleen de hergebruikte kleren zien, er waren ook bekende gezichten te zien zoals Anouk Smulders, Susan Visser en Quinty Trustfull.

Het RDVK Modespektakel Credits: Foto door Marijke Aerden

