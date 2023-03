Lingerie: De top trends van het ‘nieuwe sexy’

Het is officieel: lingerie wordt uit de lades gehaald om een stempel te drukken op de ready-to-wear collecties en de betekenis van 'sexy' te vernieuwen. Waarom en hoe? FashionUnited geeft antwoord.

Om te begrijpen waar het allemaal om draait, moeten we eerst de context definiëren waarin de lingeriewereld nu op de voorgrond treedt. Achter de lingeriegekte van gevestigde merken en opkomend talent zitten "ideeën van onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie alomtegenwoordig", zegt Patricia Maeda, directeur Womenswear bij trendanalysebureau Fashion Snoops. In het huidige maatschappelijke landschap, waar het beschikkingsrecht van vrouwen voor de vrijheid van hun lichaam wordt onderdrukt - bijvoorbeeld de terugdraaiing van abortusrechten in de VS - en waar vrouwenlichamen voortdurend onder de loep worden genomen, wordt het onthullen en dus terugwinnen van het vrouwenlichaam een belangrijke daad van emancipatie om los te komen van de starheid van patriarchale structuren."

Fériel Karoui, trend adviseur, bevestigt: "Vandaag de dag is het tonen van lingerie meer sensueel dan sexy. Er wordt veel gesproken over ‘selfwear’; we emanciperen ons van de beroemde "male gaze" om met vertrouwen en liefde naar onszelf te kijken!”

Zo werd het "nieuwe sexy" geboren. Een concept dat de laatste seizoenen lichamen blootgeeft ten gunste van lingerie. Deze sensualiteit heeft volgens Karoui niets te maken met het tijdperk van de porno-chic of zelfs met een frontale benadering van de verleiding. Het brengt nieuwe producten met zich mee en nieuwe manieren om ze te dragen. Laten we het ontcijferen.

No-pants: panty's en slipjes

Van links naar rechts: Miu Miu, Ferragamo FW23. Beeld: Spotlight Launchmetrics

"De no-pants trend gezien bij 16Arlington, Ferragamo en vele anderen, creëert de illusie van een broekloze look met mini jurken en korte shorts," merkt Maeda op. Het vestigt ook de aandacht op jonge eigentijdse lijnen. Slips, korte shorts en transparante panty's of leggings moeten daarom worden opgenomen in de assortimenten van de volgende seizoenen, maar ze moeten worden gepromoot op een inclusieve manier, herinnert Patricia ons eraan: "[Ze zullen ervoor moeten zorgen] dat vrouwen zich goed vertegenwoordigd, gesteund en geaccepteerd voelen via communicatiekanalen en marketingcampagnes (...) Ik denk dat het belangrijk is voor merken en detailhandelaren om lingerie te de-stigmatiseren door vrouwen aan te moedigen zich te kleden zoals ze dat willen."

No-pants werd tot het uiterste doorgevoerd door het Italiaanse label Miu Miu tijdens Paris Fashion Week FW23. De nadruk lag op kleine slipjes en benen in dunne panty's die tot de taille reikten. De silhouetten waren sexy, maar de topjes - hoodies, donsjacks of vesten - brachten de look in evenwicht en gaven een zekere draagbaarheid.

Gelaagdheid: micro-bh, bralette en korset

Van links naar rechts: Dior, Vaquera FW23. Beeld: Spotlight Launchmetrics

"Vanuit een productperspectief zijn beha's, bralettes, bustiers en bodysuits belangrijke layering-opties die onder blazers en jurken passen," zegt Patricia. Prada en Jacquemus bieden hun beha's inderdaad aan in de categorieën 'Tops en T-shirts' van hun e-shops en presenteren ze als layering-opties.

Terwijl de "no-pants"-trend voorlopig beperkt lijkt te blijven tot de catwalks, is de bh- of korsettrend al op straat te zien. "De mode verandert de mentaliteit van de mensen en de bandeau-brassière onder een transparant topje en een jasje wordt steeds populairder in de straten van de hoofdstad, net als het hemdje dat met een goed gesneden jeans wordt gedragen", aldus Karoui.

Dit seizoen keert ook een uitgesproken sexy stuk terug: de micro-bh. Dit minimalistische stuk speelt in op de millenniumtrend en weerspiegelt het moderne idee van lingerie als "een ode aan zichzelf, een lichaamsaccessoire, een object van beloning", in de woorden van Karoui.

Kantstukken en toneelstukken van transparanten

Van links naar rechts: Esther Manas, Gucci FW23. Beeld via: Spotlight Launchmetrics

Het nieuwe sexy is ook de fusie van de toonaangevende materialen van lingerie met het ready-to-wear segment. We denken hierbij aan de min of meer transparante babydoll-jurkjes bij Simone Rocha, Anna Sui of Gucci, en aan al die topjes van satijn met dunne bandjes (16 Arlington, Bottega Veneta, Y/Project) die gemakkelijk kunnen worden gecombineerd met een spijkerbroek.

Deze op lingerie geïnspireerde silhouetten wijken af van de klassieke jogging + hoodie combo die tot nu toe een hoofdbestanddeel was van de kleding die men thuis draagt. Ook zij roepen de intimiteit van het huis op en laten de grens tussen binnen- en buitenkleding verder vervagen.

Het is een uitbreiding van de stijl die wordt getoond met stukken die uit de kast komen en op hetzelfde niveau worden opgeborgen als T-shirts en topjes," zegt Karoui. Het is een lifestyle visie op outfits, waarbij de producten minder in aparte segmenten worden ontworpen en waarbij de experts samenwerken. Dat is goed nieuws als je kijkt naar de terugkeer van het kantwerk en de kunstnijverheid, die hun aanwezigheid zullen kunnen versterken en misschien roepingen zullen creëren.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.