Lingerie en diepe V-halzen: de trends van 080 Barcelona Fashion voor Lente/Zomer 2026

Van 14 tot 17 oktober stond Barcelona weer volledig in het teken van mode. De 36e editie van 080 Barcelona Fashion presenteerde de collecties van opkomende modeontwerpers voor Lente/Zomer 2026.

De collecties balanceren tussen stedelijke sensualiteit en conceptueel experimentalisme, met een spectrum van transparantie en lichte stoffen tot architecturale volumes en grafische prints.

De catwalk in Barcelona overstijgt de trends en toont de creatieve volwassenheid van het nationale design. Een generatie ontwerpers verstevigt haar identiteit met een mix van introspectie, speelsheid en ironie.

Stedelijke sensualiteit

Eiko Ai, Nathalie Chandler, Simorra op 080 Barcelona Fashion (van links naar rechts). Beeld: ©Launchmetrics/spotlight.

Op lingerie geïnspireerde kleding verstevigt haar positie in de moderne garderobe als een van de meest verfijnde opties van het seizoen. Merken herinterpreteren de slipdress vanuit een functioneel en geraffineerd perspectief. De positionering is die van een hybride kledingstuk voor een moeiteloze overgang van dag naar nacht. Het item past zowel in een stedelijke omgeving als bij formelere gelegenheden, zonder zijn sensuele en intieme essentie te verliezen.

Deze trend wordt versterkt door een spel van laagjes, texturen en kleurcontrasten die de traditionele taal van lingerie moderniseren. Voor dagelijks gebruik is het advies om de delicatesse van lingerie-items te combineren met meer casual kledingstukken. Een sportief jack of een wijde pantalon kan de verfijning van kant en satijn in evenwicht brengen.

De minirok

Analisten duiden de terugkeer naar conservatieve lengtes als een weerspiegeling van een economische en politieke neergang. De opkomende creatievelingen in Barcelona lijken echter vastbesloten deze voorspelling te tarten.

De minirok handhaaft zich als een van de sleutelelementen voor Lente/Zomer 2026. Op de catwalks is er een herinterpretatie door ontwerpers vanuit een eigentijds perspectief. De combinatie is met gedeconstrueerde overhemden, semitransparante tops of sweatshirts in XL-proporties die de silhouetten in balans brengen.

De laagzittende taille en verwijzingen naar het Y2K-universum komen samen met een donkerdere, stedelijke esthetiek. Komend seizoen zijn er daarom paillettenborduursels naast herinterpretaties van de klassieke spijkerrok. Ook een minirok die doet denken aan een om de taille geknoopt overhemd, is onderdeel van de trend.

Reparto Studio, Juan VG, Santamarta op 080 Barcelona Fashion (van links naar rechts). Beeld: ©Launchmetrics/spotlight.

Juan VG, Habey Club, Santamarta op 080 Barcelona Fashion (van links naar rechts). Beeld: ©Launchmetrics/spotlight.

Aleixandri Studio, Juan VG en Reparto Studio op 080 Barcelona Fashion (van links naar rechts). Beeld: ©Launchmetrics/spotlight.

Succesduo

Anderzijds wordt de combinatie van een overhemd en een iets langere kokerrok een succesduo dat de zakelijke uitstraling achter zich laat. Silhouetten worden zachter, stoffen krijgen meer beweging en contrasten komen op de voorgrond.

In het straatbeeld zien we herenoverhemden in combinatie met paillettenrokken, doorschijnende rokken of rokken met een vinylook.

Eiko Ai, Santamarta, Eiko Ai op 080 Barcelona Fashion (van links naar rechts). Beeld: ©Launchmetrics/spotlight.

Theatrale preppy-look

De preppy-stijl blijft actueel en verstevigt zijn positie als een van de meest invloedrijke codes in de moderne garderobe. Klassieke argyle-truien en dassen handhaven zich als sleutelelementen in de heren- en damesgarderobe. De herinterpretatie is echter vanuit een ironischer en gedeconstrueerd perspectief, wat de traditionele strengheid ter discussie stelt.

080 Reborn, 080 Reborn en Lemachet op 080 Barcelona Fashion (van links naar rechts). Beeld: ©Launchmetrics/spotlight.

Voor Lente/Zomer 2026 staan V-halzen centraal. Ze worden uitvergroot tot extra lange proporties en verkennen een esthetiek die grenst aan het theatrale.

Doblas, Moises Nieto, Lemachet op 080 Barcelona Fashion (van links naar rechts). Beeld: ©Launchmetrics/spotlight.

Binnen de kledingstukken die deze nieuwe versie van het klassieke definiëren, is het overhemd meer dan alleen een basic. Het wordt een conceptueel middel, een canvas voor de herdefiniëring van het moderne uniform. De ogenschijnlijke eenvoud wordt een proeftuin: het wordt gedeconstrueerd, gelaagd en in volume uitgebreid, waardoor het ongebruikelijke proporties aanneemt.

Santamarta, Carlota Barrera, Reparto Studio op 080 Barcelona Fashion (van links naar rechts). Beeld: ©Launchmetrics/spotlight.

Grafische jurken

Tussen de avondjurken die de Spaanse catwalks domineerden en in tegenstelling tot de basics, viert de trend van grafische jurken de fantasie. Het is een viering van het plezier om je met ironie te kleden. De silhouetten zijn eenvoudig, laten de beelden spreken en nodigen uit tot een tweede blik.

Acceptance Letter, Juan VG, Moises Nieto, Gau op 080 Barcelona Fashion (van links naar rechts). Beeld: ©Launchmetrics/spotlight.

