Lingeriemerk Victoria’s Secret stopt met gebruik ‘Angels’ als ambassadeurs

Het einde van een tijdperk: Victoria’s Secret stopt met het gebruik van de zogenaamde ‘Angels’. De ‘angels’ waren een select aantal modellen die ambassadeurs waren van het merk en ook te zien waren mét speciale vleugels in de jaarlijkse modeshow. Bekende ‘angels’ waren Doutzen Kroes, Heidi Klum en Romee Strijd.

Victoria’s Secret directeur Martin Waters laat aan The New York Times weten dat het bedrijf stopt met de ‘angels’. Als ambassadeurs zijn nu actrice Priyanka Chopra en voetbalster Megan Rapinoe aangesteld. Deze zullen niet in lingerie te zien zijn, maar zullen wel functioneren als woordvoerders voor het merk en betrokken zijn bij pr-activiteiten.

“Dit draait om inspireren en positiviteit. Het oude Victoria’s Secret was achterhaald en niet inclusief genoeg. Het gaat nu anders worden, we gaan een nieuw tijdperk in,” aldus Waters tegen The New York Times.