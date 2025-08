Lingeriemerk Wacoal lanceert beha die zich aanpast aan zes maten

Wacoal America onthult de ‘Ever Flexing’ beugelbeha, een baanbrekende innovatie die ontworpen is om zich aan te passen aan zes traditionele maten. Het merk wil hiermee de pasvorm van beha’s herdefiniëren om ‘vrouwen in elke levensfase te ondersteunen’.

De nieuwe beha is ontworpen als antwoord op de realiteit van het steeds veranderende vrouwenlichaam. De beha past zich aan veranderingen in hormoonschommelingen, zwangerschap, menopauze en de effecten van medicijnen voor gewichtsverlies aan.

“In plaats van vrouwen te dwingen zich constant aan een vaste maat aan te passen, beweegt deze beha met hen mee. Dit zorgt voor blijvend comfort en een betrouwbare pasvorm in elke levensfase”, legt Wacoal uit in het persbericht.

Miryha Fantegrossi, senior merchandising- en design director bij Wacoal America: "Met Ever Flexing wilden we een beha ontwerpen die gelijke tred houdt met het leven van vrouwen. Als vrouw verandert ons lichaam voortdurend; zelfs een verandering van slechts drie kilo kan van invloed zijn op de behamaat. Onze Ever Flexing beha past zich aan jou aan, in plaats van dat jij je moet aanpassen aan een statische maat."

De belangrijkste kenmerken van de ‘Ever Flexing’ beha zijn onder andere een gepatenteerde flexibele beugel die een reeks cupmaten ondersteunt, vierweg stretchstof voor adaptief comfort en herstel, een haak-en-oogsluiting met vijf rijen voor aanpasbare verstelbaarheid en verstelbare, dubbel geplaatste bandjes voor een persoonlijke pasvorm.

Mitch Kauffman, president en CEO van Wacoal America, voegt toe: "In 2025 viert Wacoal America haar veertigste verjaardag. Gedurende onze reis hebben we ons altijd gericht op het bieden van de hoogste kwaliteit en de best passende beha’s aan vrouwen, zodat ze zich op hun best voelen en er op hun best uitzien."

“Productinnovatie is een belangrijk onderdeel van die missie. De Ever Flexing beha is een gedurfd voorbeeld van hoe we inspelen op de veranderende behoeften van de vrouw van vandaag.”

De Ever Flexing beugelbeha is momenteel verkrijgbaar op de website van Wacoal America en vanaf 11 augustus bij geselecteerde warenhuizen en speciaalzaken.