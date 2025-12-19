Lions Fashion Group introduceert nieuw merk Duquezzi

Geen koerswijziging, maar een strategische verbreding richting een hoger, moderner luxesegment. Met Duquezzi zet Lions Fashion Group een volgende, duidelijke stap in hun portfolio. Het nieuwe herenmodemerk positioneert zich als een meer volwassen tegenhanger van bestaande labels, zonder afstand te nemen van de energie en ambitie waar de groep om bekendstaat.

In gesprek met FashionUnited vertelt medeoprichter Thijs Offermeijer hoe Duquezzi tot stand kwam, voor wie het merk is bedoeld en waarom dit precies het juiste moment is.

Van idee naar identiteit

Duquezzi ontstond vanuit een gedeeld ondernemersidee van Offermeijer en zijn compagnon. “Twee ondernemers met ieder een eigen talent, dat zich vertaalt in snelheid, oprechtheid en een grenzeloze passie voor vakmanschap,” zegt hij. Die combinatie vormt de basis voor wat hij zelf omschrijft als “een nieuw tijdperk van luxe”: doordacht, verfijnd en toekomstgericht.

Ook de naam draagt die gelaagdheid in zich. Duquezzi is een samensmelting van Duca, Italiaans voor hertog en symbool voor leiderschap en prestige, en Ezzi, dat staat voor een moderne, verfijnde draai. Samen vangen ze precies waar het merk voor staat: traditionele luxe, maar bekeken door een hedendaagse lens.

Dat idee komt visueel samen in het vensterlogo. Het raam staat voor vooruitkijken, durven leiden en zelf richting geven. In grote adellijke huizen waren ramen meer dan functioneel; ze symboliseerden perspectief, licht en vooruitgang. Duquezzi vertaalt dat erfgoed naar het nu, in een merk en publiek dat streeft om verder te kijken, zonder zijn fundament te verliezen.

Verjonging als kans, niet als trend

Duquezzi richt zich op het moderne luxe consumentensegment, met een duidelijke focus op millennials en Gen Z. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat de markt erom vraagt. “In het herenmodesegment zien we dat de bestaande klant steeds ouder wordt,” stelt Offermeijer. “Dat horen we ook terug van retailers en brancheorganisaties. "Die verjonging is geen hype, maar een noodzaak om de herenmodezaken staande te houden.”

Waar merken binnen de group als Malelions en Croyez sterk young-minded zijn, sluiten ze niet altijd aan bij luxe herenmodezaken die zoeken naar vernieuwing binnen hun bestaande klantprofiel. Duquezzi vult precies die ruimte: volwassen in uitstraling, maar scherp op de toekomst. De doelgroep bestaat uit young professionals en gevestigde ondernemers die waarde hechten aan kwaliteit, innovatie en stijl. “Niet alleen maar feesten en festivals,” benadrukt Offermeijer, “maar bewust bouwen aan je toekomst.”

Die visie past naadloos binnen de bredere Next Gen Brands-strategie van Lions Fashion Group. Herenmode in het hogere segment wordt nog te vaak als behoudend en oubollig ervaren. Duquezzi wil daar beweging in brengen, zonder het ambacht of de luxe uit het oog te verliezen.

Collectie: verfijnd, flexibel en future-proof

Die filosofie vertaalt zich direct naar het product. De eerste drop, pre-summer 2026, wordt medio december uitgeleverd. De collectie bestaat uit wool-blend sets, merino wol, Supima cotton en 100 procent organisch katoen. Denk aan overshirts, jackets met bijpassende pantalons, buttonless merino polo’s en verfijnde knitwear.

Vanaf de winter groeit Duquezzi door naar een volwaardige collectie met onder meer winterjassen, trenchcoat-achtige modellen en luxury Italian yarns. “Omdat dit merk nog compact is, kunnen we snel schakelen,” zegt Offermeijer. “We zitten kort op de bal en houden ruimte om te reageren.” Hoewel Offermeijer met Malelions al tien jaar bouwt aan een succesvol merk, is de start van Duqeuzzi fundamenteel anders. “Toen hadden we geen infrastructuur, geen partners, geen slagkracht. Nu wel.” Aan dit concept is anderhalf tot twee jaar gewerkt, juist om niet ‘zomaar’ een clean casual merk toe te voegen aan een al verzadigde markt.

“Veel merken lijken op elkaar. Wij hebben heel doelgericht gekeken: waar zit de echte gap?” Die aanpak zorgt niet alleen voor risicospreiding binnen de groep, maar ook voor nieuwe energie. Duqeuzzi vormt een nieuw speelveld, met andere learnings en andere dynamiek dan de bestaande labels, wat ook weer bijdraagt aan de ontwikkeling van Lions Fashion Group en Offermeijer zelf als ondernemer.

Offline activatie als onderscheidende kracht

Net als bij andere merken binnen Lions Fashion Group speelt activatie een belangrijke rol, maar bij Duquezzi krijgt die een andere vorm. Het merk wordt bewust offline-minded gepositioneerd, met shop-in-shopconcepten, visuele instore-branding, pop-ups en nauwe samenwerking met retailpartners.

Ook samenwerkingen en events blijven een herkenbaar onderdeel van de aanpak, maar dan binnen een wereld die past bij het hogere herenmodensegment. Denk aan premium hospitality, golf- en polo-omgevingen en exclusieve settings waar herenkleding, ondernemerschap en lifestyle samenkomen. De energie blijft, de context verandert.

In Nederland start Duquezzi bij circa twintig verkooppunten, waaronder luxe boetieks en hoogwaardige multibrand stores zoals VIP Roermond. In België werkt het merk samen met R&L The Showroom Antwerpen, waar in het eerste seizoen al vijf retailers zijn aangesloten.

Vooruitkijken, met gevoel voor timing

Op 5 januari presenteert Duquezzi zich op PREVIEW in het premium segment, naast merken als Woolrich en Barbour. Een logische volgende stap, vindt Offermeijer. “We willen niet op elke hoek van de straat liggen. We kiezen bewust voor partners waarmee we echt kunnen bouwen.” Geen snelle expansie, maar gecontroleerde groei met intentie.

Duquezzi is daarmee geen los experiment, maar een doordachte toevoeging aan het portfolio van Lions Fashion Group. Of zoals Offermeijer het zelf verwoordt: het openen van nieuwe ‘ramen’. Elk raam biedt een ander perspectief, op luxe, op ondernemerschap en op de toekomst van herenmode.