Little Lewis; een verfrissend nieuw gezicht

Pig & Hen is een merk dat handgemaakte armbanden produceert voor mannen, in Amsterdam. Met hun unieke product en overtuigende brand story nemen zij in rap tempo de wereld over. De armbanden worden in Amsterdam gemaakt, door een team van toegewijde specialisten. In het atelier worden dag in dag uit de Pig & Hen producten met uiterste precisie en zorgvuldig oog voor detail, met de hand gemaakt.

Elke armband heeft een naam en een bijzonder verhaal. Pig & Hen heeft kortgeleden hun gloednieuwe armband gepresenteerd: de Little Lewis.

“Little Lewis, a true craftsman. We call him Little, because he appreciates the little things in life and because we always want him to work a little faster. Every single craft is a masterpiece, Lewis has a razor-sharp eye for detail. If only he had an eye for the time as well.”

Little Lewis is een dunner model met een unieke sluiting. Een verfrissende nieuwe stijl, op zijn zachtst gezegd anders dan de armbanden die we van Pig & Hen gewend zijn.