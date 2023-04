Lizzo’s shapewear-lijn Yitty richt zich vanaf nu op alle genderidentiteiten

De Amerikaanse zangeres Lizzo breidt haar shapewear-lijn Yitty uit door ondergoed voor alle genderidentiteiten toe te voegen, zo maakt Lizzo bekend op Instagram. De collectie draagt de naam ‘Your Skin’ en wordt deze zomer gelanceerd.

“Als we zeggen dat we elk lichaam supporten, dan menen we dat ook”, schrijft Lizzo. “Wij geloven in radicale zelfliefde voor mensen van alle genderidentiteiten - inclusief trans-, non-binaire, genderfluïde en genderconforme gemeenschappen die ondervertegenwoordigd zijn.”

Lizzo schrijft al twee jaar aan de Your Skin-collectie te werken. “We hebben de collectie geperfectioneerd door uitgebreide slijtagetests uit te voeren, feedback te vragen aan onze community en aandacht te besteden aan ieder detail.” Het voelt voor Lizzo als een ‘missie om alle lichamen te blijven bedienen’.

Your Skin is vanaf deze zomer verkrijgbaar via de webshop en de Fabletics-winkels.