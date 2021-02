LK Bennett voorjaar/zomer 2021 campagne - De schoonheid van de natuur

De voorjaarscollectie is geïnspireerd op prachtige tuinen en interieurs met het comfort van thuis en de schoonheid van de natuur.

Tijdens het ontwerpen hebben de designers gekeken naar wat er in de wereld om hen heen gebeurt. De thuisbasis werd een toevluchtsoord voor ons allemaal en je kunt dit vertrouwde gevoel terugvinden in de collectie met als thema prachtige tuinen en interieurs.

Ze hebben zich laten inspireren door een tuin vol wilde bloemen tot de bloemenprints van meubelen in landhuizen als ook door olieverfschilderijen, antiek, botanische kunstwerken en de geur van vers gesneden bloemen.

Het is direct terug te zien in het kleurenpallet met verse groene en lila tonen, zachte pistache en perzik tinten en het klassieke porselein blauw en roze. Onze prints zijn natuurlijk een eerbetoon aan deze kleuren. Veel kleuren zijn gekozen uit muurschilderingen, antieke prenten en originele interieurstoffen. Van een botanische twist op de klassieke stijl tot romantische bloemen uit de woninginrichting van vroeger. Geinspireerd door de Franse stijl vinden we ook traditionale tijkstrepen terug. Alles wat we van de lente/zomer mogen verwachten met een extra vleugje kleur.

Het is belangrijk om je dit seizoen goed te voelen in onze kleding ongeacht waar je bent, of je nu thuis werkt of geniet van het buitenleven.

We hebben de identiteit van LK Bennett zeker niet verloren. Ook al hebben we momenteel geen uitnodigingen om erop uit te gaan, we hebben perfecte kleding om je thuis of buiten fantastisch te voelen. We zochten naar vintage haute couture voor deze tijd.

De kleding is zowel elegant als draagbaar, vervaardigd uit Italiaanse stoffen. Het voelt geweldig aan en straalt elegantie uit als dat nodig is. De groene en crèmekleurige ruiten met leer komen ook terug vanuit ons Engelse erfgoed. Het comfort vind je terug in zachte Portugese jersey, mooi koel katoen en linnen en in leren schoenen en tassen die vakkundig vervaardigd zijn in Italië en Spanje. Zelfs jurken hebben ook een meer casual uitstraling en zijn gemaakt van stoffen die passen bij het dagelijks leven. Je kan genieten van mooie kleuren en printen zonder je gekleed te voelen.

We weten niet zeker wat dit jaar voor ons in petto heeft, maar belangrijk is dat wij ons goed voelen. Deze collectie is ontworpen om te genieten.