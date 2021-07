LMTD SS22: Sustainability & going digital

Young Fashion kledingmerk LMTD presenteert haar SS22 collectie en bedient haar klanten digitaal.

SS22 – Girls

De kleuren butter yellow, bubble gum pink en verschillende kleuren blauw zijn de belangrijkste trendkleuren binnen de SS22 meidencollectie van LMTD. Binnen de collectie zijn verschillende trend stijlen te vinden. Van colour blocking tot gebleekte en ongewassen denim looks tot bloemenprints. Al deze trends zijn onmisbaar in 2022. De hele collectie staat in het teken van lichte spring looks met een pop of colour en heeft de Scandinavische twist die nu super populair is.

SS22 – Boys

Binnen de SS22 jongenscollectie van LMTD staan lichte kleuren blauw, rustiek groene tinten en neutraal en grijs denim centraal. Verder gebruiken we op trendgebied veel tie dye, used and damaged denim, cargo pants en wederom colour blocking. Ook preppy strepen en kraagjes zijn in de SS22 collectie onmisbaar.

About LMTD

LMTD is er sinds 2016 voor alle fashion forward teens en tweens. Een tienermerk met Deense roots dat meiden en jongens van 10 tot en met 16 jaar oud een opstapje naar het vormen van hun eigen identiteit biedt. De doelgroep is goed geïnformeerd en heeft een duidelijk persoonlijke stijl en smaak. De LMTD-tiener volgt alle trends op de voet door middel van social media en het straatbeeld. LMTD biedt deze tieners de mogelijkheid om zich te laten zien als een echte trendsetter.

Let’s get digital

Binnen LMTD is de focus het afgelopen jaar gelegd op het optimaal digitaal bedienen van haar B2B klanten. Er worden geen samples meer gemaakt. Zo wordt er bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Om de plaats van de samples in te nemen worden de klanten voorzien van veel beeldmateriaal op model, zodat zij altijd genoeg inzicht hebben in hoe een kledingstuk valt zonder hiervoor te hoeven reizen. Ook worden de klanten op nameitworld.com van videomateriaal voorzien zodat er een volledig beeld geschetst kan worden van de artikelen. Verder kunnen klanten op het platform DIRECT 24/7 stijlen inkopen en fotomateriaal downloaden.

Sustainable is the new normal

Omdat onze doelgroep nog lang met onze planeet moet doen, vinden wij duurzaamheid erg belangrijk. Om onze planeet zo goed mogelijk te behandelen gebruiken wij verschillende duurzamere materialen en produceren wij minder samples. LMTD ziet duurzaamheid als het nieuwe normaal en draagt op die manier haar steentje bij.

Wat biedt LMTD

Per jaar biedt LMTD 6 collecties aan, waar elke collectie twee levermaanden bevat. Omdat LMTD zo fashion forward is en de trends op de voet volgen, biedt ze het hele jaar door express collecties aan. De verkoopprijzen variëren van gemiddeld €16,99 voor een T-shirt, tot gemiddeld €39,99 voor een jeans en €44,99 voor een hoodie. Kortom; fashionable artikelen voor een betaalbare prijs.