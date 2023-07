Loewe voor het eerst op nummer één Lyst Index, Versace opnieuw snelste stijger

Loewe staat in het tweede kwartaal van 2023 voor het eerst op nummer één van de Lyst Index, de ranglijst van populaire modemerken die wordt samengesteld door modezoekmachine Lyst. Loewe wordt gevolgd door Prada, die eerder twee kwartalen op rij de Lyst Index domineerde.

De zoekopdrachten naar Loewe stegen met 19 procent. Volgens Lyst werd het Spaanse merk de afgelopen twaalf maanden opnieuw geboren onder leiding van creatief directeur Jonathan Anderson. De renaissance zorgde er vervolgens voor dat het modemerk in twaalf maanden tijd 13 plaatsen is gestegen en nu voor het eerst op de nummer één staat. Bovendien creëerde het ook op-maat-gemaakte looks voor Beyoncé’s Renaissance wereldtournee, wat tevens van invloed op de stijging in de ranglijst was.

De Anagram-tanktop wordt gezien als het populairste item. Daarnaast zorgen de Loewe-mandtassen ook voor een wereldwijde vraag naar het merk.

Loewe stoot Prada van de troon, die op de tweede plaats eindigt. Het Italiaanse merk blijft hoog op de ranglijst staan door onder andere de negende editie van Prada Mode in Tokio en de lancering van de Prada Galleria campagne met Scarlett Johansson in de hoofdrol.

Versace nog steeds snelste stijger

Versace is, voor het tweede kwartaal op rij, de snelste stijger en klimt van plek 8 in het eerste kwartaal naar nummer 3 in het tweede kwartaal. Belangrijke onderdelen die invloed hadden op de populariteit van het merk, waren het schrappen van ‘Versace Icons’, de lancering van Versace La Vacanza die is ontworpen in samenwerking met Dua Lipa en de de recordomzet met dubbelcijferige groei in boekjaar 2023.

Na Versace volgen merken als Miu Miu, Bottega Veneta, Valentino en Saint Laurent. Moncler zakte van de derde naar de achtste plek op de ranglijst, terwijl Gucci plek 9 wist te behouden. Dior klom één plek omhoog.

Pharrell Williams duwt Louis Vuitton van een dertiende naar een elfde positie in de ranglijst. Het debuut van de nieuwe creatief directeur voor mannenmode zorgde voor een recordaantal views - 775 miljoen - op Louis Vuitton’s eigen platforms. Bovendien werd de show bijgewoond door beroemdheden, zoals Beyoncé, Rihanna en Kim Kardashian. Ook de campagne met de zwangere Rihanna in de hoofdrol werd door de doelgroep goed ontvangen.

Louis Vuitton wordt gevolgd door Dolce & Gabbana, Diesel en Burberry. Jacquemus weet de plek 15 te bemachtigen en klom vier plekken omhoog, net zoals Balenciaga twee sprongen omhoog maakte. Skims blijft op haar zeventiende plaats, gevolgd door Nike, Fendi en JW Anderson.