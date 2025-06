LolaLiza creëert filmische merkbeleving voor SS25 in hartje Brussel

Op 14 mei presenteerde het Belgische modehuis LolaLiza haar lente/zomer 2025 collectie, "Cinematic Summer", waarbij twee iconische Brusselse locaties werden omgetoverd tot een levende filmset. De immersieve runway-ervaring verweefde mode, film en performance en nam gasten mee in een meeslepende, zintuiglijke beleving die het gedurfde, evoluerende creatieve verhaal van het merk weerspiegelde.

Van statige galerij naar glamourscène

De avond begon onder het gewelfde glazen dak van de historische Koninginnegalerij, die werd getransformeerd tot een dromerige setting voor een diner aan lange tafels. LolaLiza brak met het traditionele format van statische showrooms of runway-tenten en verwelkomde haar gasten, waaronder pers, content creators, stylisten en retailpartners, met een rode loper, florale installaties en een gepersonaliseerde fotowand in filmfestivalstijl.

Eén lange tafel strekte zich uit over de gehele lengte van de galerij, gestyled met pastelkleurige kaarsen, elegante couverts en romantische bloemstukken. De ambiance was op zichzelf al filmisch en zette de toon voor wat het merk omschreef als "hoofdrolspeelster-energie": een uitnodiging voor elke vrouw om de heldin te worden van haar eigen zomerverhaal, verteld in kleur, zelfvertrouwen en community.

Na het diner werden de aanwezigen naar het nabijgelegen Théâtre du Vaudeville begeleid, waar het catwalk-gedeelte van de avond plaatsvond. In plaats van een lineaire catwalkpresentatie wisselde de show af tussen een zelfgeproduceerde korte film, opgenomen in Cannes, en live podiumoptredens van dansers die het verhaal in realtime tot leven brachten. De integratie van film en performance vervaagde de grens tussen modepresentatie en theatrale storytelling.

SS25: Een filmische garderobe

Geworteld in de gouden eeuw van de cinema, maar ontworpen voor de heldinnen van nu, nodigt LolaLiza's "Cinematic Summer" vrouwen uit om zich te kleden voor de rol die ze willen spelen, of het nu gaat om een romantische hoofdrolspeelster, een avonturierster aan het strand of een urban dreamer. Sleutelstukken zijn onder andere zwierige maxi-jurken met romantische prints en zachte tailoring, lichtgewicht co-ords en jumpsuits, ideaal voor de overgang van dag naar nacht, en veelzijdige rokken en tops die gemakkelijk te combineren zijn.

Terwijl het kleurenpalet de tinten van een zomerse zonsondergang weerspiegelt – pasteltinten, zonovergoten roze en aardse neutrale kleuren – was het de beweging van de kledingstukken onder de podiumverlichting die ze echt tot leven bracht. Details zoals ginghamruitjes, palm- en citroenprints, ruches en fijne knoopjes voegen een tastbaar gevoel van speelsheid en persoonlijkheid toe. Op het podium glinsterden de stukken onder de spotlights en bewogen ze gracieus mee met de dansers en modellen om de essentie van de zomer zelf te weerspiegelen: licht, levendig en vol beweging.

Wat zich op het podium ontvouwde was minder een traditionele catwalkshow en meer een zorgvuldig gechoreografeerd moment van brand storytelling. "Cinematic Summer" bracht de zintuigen – zicht, geluid en emotie – samen in één samenhangende boodschap, waarmee LolaLiza's vermogen om creativiteit te verbinden over mode, marketing en cultuur werd gedemonstreerd.

