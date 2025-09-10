Lolaliza stapt de parfumwereld in

Belgisch modemerk Lolaliza lanceert het eerste parfum. Het bedrijf noemt het ‘een spannende nieuwe mijlpaal in het verhaal van het merk’, zo is te lezen in een persbericht.

Het gaat om een limited edition eau de parfum. Het parfum wordt omschreven als ‘een subtiel bloemige creatie die je het hele jaar door kunt dragen’. Het parfum opent met frisse topnoten van bergamot en thee, gevolgd door een bloemig en elegant hart van freesia, jasmijn, orchidee, roos en patchouli. De basis van cederhout, sandelhout, muskus, vanille en tonkaboon zorgt voor een sensuele damesgeur. Topnoten zijn de geuren die je als eerste ruikt, maar die ook het snelst weer vervliegen. De basisnoten blijven het langste hangen.

Het is gebotteld in een simpele fles met daarop ‘Lolaliza, dress like you’. De verkoopprijs is 25,99 euro.

“Met ons allereerste parfum maken we het verhaal van ons merk compleet. Dress like You gaat altijd al over zelfexpressie via mode, en nu voegen we daar de laatste, onzichtbare laag aan toe die je stijl écht persoonlijk maakt”, aldus ​Annelien Alaerts, Marketing Manager bij LolaLiza, in het bericht.