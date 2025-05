LolaLiza x Modemuseum Hasselt: Een eigentijdse ode aan het Belgische mode-erfgoed

Terwijl musea traditioneel worden gezien als hoeders van het verleden, gaan vooruitstrevende instellingen actief de dialoog aan met hedendaags design om relevant en toegankelijk te blijven. De samenwerking tussen LolaLiza en Modemuseum Hasselt is daar een perfect voorbeeld van. Door het personeel dat in direct contact staat met bezoekers te kleden in ensembles met een sterke persoonlijkheid, initieert het Belgische damesmodelabel een wisselwerking tussen historische verhalen en hedendaagse expressie, en positioneert het de medewerkers als zichtbare ambassadeurs voor beide instellingen.

De medewerkers van een museum stylen

LolaLiza's rol als officiële stylingpartner voor het team van Modemuseum Hasselt gedurende de komende vijf jaar komt voort uit een gedeelde waardering voor de Belgische modecultuur. "We zijn een trots Belgisch modemerk en het is belangrijk voor ons om het Belgische mode-erfgoed op een 360-graden manier te ondersteunen", zegt Annelien Alaerts, Marketing Manager Benelux & Frankrijk bij LolaLiza. "Modemuseum Hasselt is een gerespecteerde culturele instelling en met twee LolaLiza-winkels in de stad, maakte de lokale link deze samenwerking vanzelfsprekend."

Persoonlijke expressie stond centraal in het stylingproces. "Onze slogan is 'Dress like you'", voegt Alaerts toe. "We organiseerden een stylingsessie in onze winkel in Hasselt waar het museumteam looks kon kiezen die pasten bij hun lichaamstype en persoonlijkheid." De resulterende outfits bieden een balans tussen individualiteit en elegantie: zelfverzekerd, vrolijk en eigentijds. De samenwerking werd voor het eerst onthuld tijdens de lancering van de tentoonstelling Rococo Reboot! van Modemuseum Hasselt, waar de kleding van het team een harmonieuze toon aansloeg tussen elegantie en toegankelijkheid.

Rococo Rebbot! Exhibition. Credits: Modemuseum Hasselt

Van archief tot activatie

Voor Karolien De Clippel, directeur van Modemuseum Hasselt, weerspiegelt het initiatief een diepere institutionele filosofie. "Het stylen van ons onthaalteam in mode van een Belgisch merk is een kans om de waarden en identiteit van onze instelling te weerspiegelen", zegt ze. "Het sluit aan bij onze missie om mode en mensen te verbinden: verleden, heden en toekomst."

Met meer dan 18.000 kledingstukken en accessoires traceert de collectie van het museum de westerse mode van 1750 tot heden, met een sterke focus op vrouwelijke ontwerpers, inclusiviteit en zelfexpressie. Beroemde namen zoals Martin Margiela en Raf Simons, beiden met roots in Limburg, tonen de nadruk van het museum op lokale visionairs met wereldwijde invloed. Deze afstemming in storytelling en waarden zorgt ervoor dat de samenwerking zowel strategisch als authentiek aanvoelt.

Rococo Rebbot! Exhibition. Credits: Modemuseum Hasselt

Verantwoorde mode als een culturele noodzaak

Naast esthetiek, geeft de samenwerking ook een subtiele commentaar op het veranderende waardensysteem van mode. "Duurzaamheid is een kernwaarde van de modegeschiedenis", merkt De Clippel op. "Fast fashion is een recente anomalie. Historisch gezien werden kledingstukken gemaakt om lang mee te gaan." Door samen te werken met een Belgisch label dat zich inzet voor ethische productie tegen democratische prijzen, moedigt het museum bezoekers subtiel aan om consumptie te heroverwegen vanuit een historisch perspectief. Het positioneert verantwoorde mode niet als een nicheluxe, maar als een betekenisvolle terugkeer naar de roots van mode. Zoals ze het stelt: "Door het museum te associëren met een Belgisch en duurzaam merk, zijn we trouw aan de modegeschiedenis, trouw aan een gezond en ecologisch verantwoord bedrijfsmodel en trouw aan onze eigen waarden."

LolaLiza SS25. Credits: LolaLiza

De samenwerking genereert al engagement via digitale storytelling en cross-channel zichtbaarheid. Beide instellingen tonen interesse in het uitbreiden van de samenwerking naar gezamenlijk gecreëerde content, publieke programmering of zelfs toekomstige tentoonstellingen. In een landschap waar culturele en commerciële relevantie steeds meer overlappen, staat deze samenwerking als een overtuigende blauwdruk voor hoe modemerken en musea samen kunnen komen om rijkere, meer verantwoorde verhalen te vertellen: geworteld in erfgoed en ontworpen voor het nu.