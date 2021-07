Londense modeontwerper Bianca Saunders wint Andam Fashion Award 2021

Bianca Saunders wint de Franse Andam Fashion Award 2021, zo staat in het persbericht. De Londense ontwerper staat bekend om het maken van onderscheidende prêt-à-porter en accessoires die een beroep doen op haar Brits-Jamaicaanse roots. Saunders is gespecialiseerd in herenkleding waarin ze innovatief maatwerk en stoftechnieken toepast.

De financiering die Saunders’ ontving zal ze gebruiken om haar merk naar een hoger niveau te tillen. Dit gaat de ontwerper doen door opnieuw te investeren in de bedrijfsinfrastructuur, internationaal uit te breiden en haar eerste fysieke catwalkshow te hosten op de officiële Fashion Week-kalender, zo is te lezen. Om welk bedrag het gaat, is niet bekend gemaakt.

Saunders studeerde in 2017 af aan The Royal College of Art. Haar lente-zomercollectie 2019, Gestures, debuteerde op de London Fashion Week Men’s als onderdeel van het Newgen- een sponsorprogramma. Sindsdien heeft Saunders een vaste plek op de London Fashion Week-kalender.