London Fashion Week FW26: uitbreiding door terugkeer van erfgoed, strategische steun & hernieuwd momentum

London Fashion Week (LFW) FW26 werd maandagavond afgesloten met een duidelijk gevoel van versterking. De februari-editie omvatte meer dan 90 ontwerpers en merken op het officiële programma van de British Fashion Council (BFC), waaronder 41 catwalkshows en twintig presentaties, verdeeld over vijf dagen.

LFW, dat plaatsvond van 19 tot en met 23 februari, kende een stijging in deelname van elf procent op jaarbasis. Dit bracht organisatoren ertoe een extra donderdagmiddag toe te voegen voor wat zij een “bomvolle kalender” noemden. Deze stap is in lijn met de ambitie van de BFC om de schaal en internationale positie van Londen te versterken. De uitbreiding volgt op het besluit van de BFC om de deelnamekosten te laten vervallen. Hierdoor wordt de drempel voor deelname verlaagd en keren zowel opkomende als gevestigde namen terug via een zorgvuldig samengesteld programma.

William Costelloe met modellen bij de Paul Costelloe LFW AW26 show Credits: Paul Costelloe door Debbie Bragg

LFW FW26: Een sterke opening met een knipoog naar erfgoed en een toekomstgerichte visie

Het FW26-seizoen van LFW opende met een show en een eerbetoon aan de overleden Paul Costelloe. Hij was een van de meest standvastige namen op de Britse kalender en zijn overlijden eind 2025 markeerde het einde van een tijdperk. Zijn zoon, William Costelloe, presenteerde de eerste collectie van het merk onder zijn creatieve leiding. De collectie brengt de historische tailoring-roots van Paul Costelloe succesvol in balans met een eigentijdse esthetiek.

“Dit [seizoen] was emotioneel, maar ook een spannende blik op de toekomst,” zei William Costelloe in een interview met FashionUnited. “Maatwerk is ons doel, dat is ons DNA, ons erfgoed. We creëren spannende, prachtige silhouetten waarin alle vrouwen zich trots kunnen voelen. Het is echt een voortzetting van de nalatenschap van mijn vader, maar ook een stap verder door er mijn eigen draai aan te geven.”

De overleden Paul Costelloe naast zijn zoon William Costelloe Credits: Paul Costelloe door Barry McCall

De openingsshow werd verder benadrukt door de aanwezigheid van koning Charles III op de eerste rij. Hij bezocht op de eerste dag ook de show van de Brits-Nigeriaanse ontwerpster Tolu Coker. Dit was een ongebruikelijke, maar symbolisch krachtige combinatie van erfgoed, koninklijke steun en culturele relevantie. Het samenspel tussen traditie en opkomende visies zette de toon voor LFW FW26. De week ontvouwde zich rond kruisende verhalen over traditie, innovatie en strategische positionering. Deze balans werd duidelijker zichtbaar door de hernieuwde aanwezigheid van verschillende bekende namen op het officiële LFW-programma.

Tolu Coker, LFW AW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

LFW FW26: De terugkeer van gevestigde namen, een teken van vertrouwen in de industrie

Een van de duidelijkste indicatoren van het sterke momentum dit seizoen was de terugkeer van verschillende gevestigde Britse merken. Temperley London, opgericht in 2000 door ontwerpster Alice Temperley, keerde bijvoorbeeld na een afwezigheid van zeven jaar terug op het officiële programma voor AW26 om zijn 25-jarig jubileum te vieren. Hiermee bevestigt het merk zijn aanwezigheid op de thuismarkt en toont het een hernieuwde toewijding aan de hoofdstad. Deze stap volgt op een periode waarin veel middelgrote Britse merken hun showformats en internationale zichtbaarheid heroverwogen. De terugkeer voegt zowel erfgoed-geloofwaardigheid als commercieel gewicht toe aan de LFW-kalender.

Julien Macdonald LFW AW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Een ander opmerkelijk hoogtepunt was de eerste catwalkshow van Julien Macdonald in Londen in drie jaar, na de liquidatie van zijn merk in 2023. Macdonalds comebackshow vond plaats in The Shard. Het was de eerste keer dat een catwalkshow werd gehouden in dit iconische Londense gebouw. Met een locatie op 69 verdiepingen boven de stad was het ook een van de hoogste modeshows ooit in de hoofdstad. In een interview met FashionUnited, beschreef Macdonald zijn terugkeer als een kans om ‘de broodnodige glamour’ aan het LFW-programma toe te voegen en ‘vrouwen en vrouwelijkheid’ te vieren. Hij benadrukte zowel zijn creatieve intentie als de wens om opnieuw in contact te komen met een breder commercieel publiek.

Ook premiumlabel Joseph keerde terug na een opmerkelijke afwezigheid van negen jaar. Het presenteerde zijn AW26-collectie onder de nieuw aangestelde creatief directeur Mario Arena. De beslissing om onder nieuw leiderschap terug te keren op de Londense modeweekkalender onderstreept zowel de vernieuwing van het merk als het strategische belang van een creatieve reset op een nationaal platform. In een tijdperk waarin de wisseling van een creatief directeur vaak dient als platform voor een cruciale herpositionering, suggereert de terugkeer van Joseph dat Londen een levensvatbaar podium blijft. Hier kan de evolutie van een merk aan internationale inkopers en de pers worden getoond.

Phoebe English LFW AW26 Credits: Phoebe English door Asia Werbel

Andere terugkerende ontwerpers en merken die al lang verbonden zijn met de Londense modescene zijn onder meer Phoebe English en Simone Rocha. De FW26-showcase van laatstgenoemde bevestigde haar relevantie voor zowel het creatieve platform als het commerciële gesprek van de hoofdstad. Rocha's catwalkpresentatie, gehouden in het Alexandra Palace Theatre, was een rijke, gelaagde verkenning van Ierse folklore, verfijnd vakmanschap en hedendaagse hybridisatie. Mythische verwijzingen werden verbonden met essentiële garderobestukken die een balans vonden tussen delicaat kant en tule en meer utilitaire stoffen en structuren.

Het iconische luxemodehuis Burberry behield zijn traditionele rol als anker van de week en sloot de modeweek maandagavond officieel af. Als een van de meest wereldwijd herkenbare merken heeft Burberry's afsluitende tijdslot zowel commerciële betekenis als symbolische kracht. De aanwezigheid van het modehuis blijft een belangrijke trekpleister voor de internationale pers, influencers en inkopers op de laatste dag van LFW. Dit onderstreept het vertrouwen in Londen als een levensvatbaar podium voor storytelling.

Burberry LFW AW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Voor de Britse mode-industrie betekenen deze terugkomsten meer dan alleen sentiment. Beslissingen om deel te nemen aan grote modeweken zijn meestal commercieel gedreven. Ze worden gevormd door de aanwezigheid van inkopers, internationale media-aandacht en het potentieel voor orders. Het besluit van deze internationaal erkende merken om terug te keren naar Londen duidt op een hernieuwd vertrouwen in de strategische relevantie en het marktmomentum van de hoofdstad. Dat gevoel van hernieuwd momentum is deels het resultaat van de maatregelen van de BFC om de concurrentiepositie van Londen te verbeteren en de deelname te verbreden.

LFW FW26: Strategische ondersteuningsstructuren vergroten de toegankelijkheid

Een centrale drijfveer achter de uitgebreide kalender was de voortdurende inzet van de British Fashion Council om de toegang te verbreden. De BFC liet voor het tweede jaar op rij de deelnamekosten voor ontwerpers op het hoofdprogramma vervallen, in lijn met haar "designer-first" strategie. Daarnaast verdubbelde de organisatie haar investering in het International Guest Programme. Dit maakt het voor opkomende en middelgrote merken gemakkelijker om gezien te worden door wereldwijde inkopers en de pers.

Simona Rocha LFW AW26 Credits: ©Launchmetrics/Spotlight

Deze aanpak heeft een sterke, meetbare impact gehad: volgens Vogue stegen de merkactivaties tijdens LFW dit seizoen met meer dan twintig procent. Dit omvatte shows, presentaties en andere, kleinere zakelijke evenementen. Naast de financiële ondersteuning herintroduceerde de BFC ook haar NewGen-showcase in 180 Strand. Hier werden alumni-ontwerpers uit het incubatorprogramma in de schijnwerpers gezet. Het initiatief versterkte de rol van Londen als ontwikkelingsplatform voor opkomend talent en signaleerde een langetermijnpad naar duurzame merkgroei.

Ondanks de toegenomen deelname voelde LFW FW26 niet overdreven of theatraal aan. Hoewel de februari-editie een merkbare toename van diners, avondevenementen en presentaties kende, kozen veel merken voor kleinschaligere showcases en kostenefficiënte formats in plaats van grote, productie-intensieve catwalkshows. Deze strategische keuzes weerspiegelen het bredere commerciële klimaat binnen de Britse mode-industrie. Hier blijven voorzichtig groothandelsgedrag en krappere retailbudgetten de besluitvorming beïnvloeden. Het uitgebreide programma, met een bredere mix van formats, ging gepaard met een duidelijke nadruk op draagbaarheid, een helder aanbod en commerciële relevantie, naast creatieve verkenning.

Erdem LFW AW26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

LFW FW26: Wat dit betekent voor de toekomst van de Britse mode

Over het geheel genomen suggereert LFW FW26 dat Londen zijn positie binnen het wereldwijde modelandschap heeft herijkt door middel van beheerste groei en strategische afstemming. Hogere deelname- en bezoekersaantallen wijzen op een hernieuwde interesse wanneer financiële drempels worden verlaagd. Tegelijkertijd versterkt de terugkeer van gevestigde merken de geloofwaardigheid van de hoofdstad als zowel een commercieel als een creatief platform. Institutionele maatregelen en uitgebreide showcaseformats tonen verder aan hoe proactief bestuur het bredere mode-ecosysteem kan versterken.

Terwijl Milaan en Parijs het luxesegment van de modeschaal blijven domineren en New York zijn commerciële kracht behoudt, lijkt Londen een onderscheidende positie te creëren. Deze is gebouwd op toegankelijkheid, erfgoed en gestructureerde ondersteuning. De komende maanden zal blijken of dit momentum zich vertaalt in aanhoudende groothandelsorders, langetermijnverbintenissen van merken en voortdurende betrokkenheid van internationale inkopers. Als dat zo is, zal FW26 meer vertegenwoordigen dan alleen een groter programma: het zal een versterkte rol voor Londen markeren als een platform dat zowel gevestigde huizen als opkomend talent kan ondersteunen binnen een evoluerende wereldwijde mode-economie.