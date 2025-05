Frans upcyclingbedrijf Losanje wint Andam Fashion Innovation Award 2025

Het Franse upcyclingbedrijf Losanje heeft de Andam Fashion Innovation Award 2025 gewonnen. De prijs is voor de circulaire en duurzame oplossingen van het bedrijf. Losanje zet restpartijen en ongewenste textiel om in nieuwe stoffen en producten.

De Innovation Prize is in 2017 geïntroduceerd en ondersteunt technologische innovaties. Deze innovaties dragen bij aan de transformatie en heruitvinding van de mode-industrie. De prijs is toegankelijk voor elke Franse of internationale ondernemer of start-up die zijn project in Frankrijk wil ontwikkelen op het gebied van biotech, nieuwe materialen, productie, distributie en circulaire economie.

De winnaar van 2025, Losanje, ontvangt een subsidie van 100.000 euro om de ontwikkeling te blijven ondersteunen en de technologie op te schalen. Het bedrijf krijgt ook toegang tot het netwerk van ANDAM en mentorship van Yann Gozlan, oprichter en voorzitter van Creative Valley.

Guillaume Houzé, voorzitter van ANDAM, zei in een verklaring: “ANDAM bestaat om iedereen te ondersteunen die nieuwe praktijken in de mode creëert of mogelijk maakt. De Innovation Prize belicht ondernemers die achter de schermen werken om onze industrie naar de voorgrond te brengen van de technologische revoluties die we doormaken, vaak ten behoeve van het milieu.

“Dit is het geval bij Losanje, die ons dit jaar overtuigde met hun automatische oplossingen voor het upcyclen van kleding. Technologie geeft textiel echt een tweede leven. Het is een eer voor onze vereniging om deze verborgen kant van de mode zichtbaar te maken.”

Productiefaciliteit van Losanje Credits: Losanje

ANDAM benoemt winnaar van de Innovation Award 2025 en introduceert voor het eerst een speciale prijs

Losanje ondersteunt merken en bedrijven bij het creëren van circulaire textielproducten. Dit gebeurt door middel van een geïndustrialiseerde, flexibele en op maat gemaakte upcyclingoplossing. Textielproducten, zoals kleding, lakens, zeilen en gordijnen, worden via een robotproductielijn omgezet in herbruikbare stofcomponenten.

Simon Peyronnaud, medeoprichter van Losanje, voegde toe: “We zijn ervan overtuigd dat deze nominatie echt een gamechanger zal zijn voor upcycling. Erkenning door een jury van uitmuntendheid benadrukt het ware potentieel van deze methode van herwaardering en productie, en het vermogen om zich te vestigen in de mode- en luxesector. 2025 wordt het jaar van upcycling!”

GoldenEye Smart Vision machine Credits: GoldenEye Smart Vision

Daarnaast heeft de deskundigencommissie van Andam ook de allereerste Special Prize binnen de Innovation Prize toegekend aan Goldeneye Smart Vision. Dit is een AI-gestuurde technologie voor kwaliteitscontrole van textiel van de Franse start-up Apollo Plus. De tool maakt gebruik van zelf-superviserende AI en genereert digitale tweelingen van de stoffen. Deze kunnen vervolgens in elke fase van de productie worden gebruikt.

Thomas Isnard, medeoprichter van Goldeneye Smart Vision, zei: “Het ontvangen van deze Special Prize van ANDAM is een krachtig signaal voor ons bedrijf. Het valideert de relevantie van onze technologie en versterkt onze band met belangrijke spelers in de Franse mode- en textielindustrie.”

De algemene Andam Awards 2025 zullen op 30 juni dit jaar worden uitgereikt.