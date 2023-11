Louis Vuitton lanceert luxe digitale tas (NFT)

Louis Vuitton zet een nieuwe stap in hun digitale avontuur met de introductie van de Via Tile Trunk, 'een digitaal meesterwerk' van Nicolas Ghesquière, creatief directeur damesmode van het luxemerk. Dat kondigt Louis Vuitton vandaag aan in een persbericht.

De VIA Tile Trunk is een digitale mini tas. Het prijskaartje bedraagt maar liefst zesduizend euro. Het is een exclusief digitaal verzamelobject, er zijn slechts tweehonderd exemplaren beschikbaar.

In maart 2024 komt een fysieke exemplaar van high-end accessoire uit.