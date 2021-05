Louis Vuitton ontwerpt trofee koffer voor Formule 1 Grand Prix de Monaco ™

Louis Vuitton gaat in zee met de Automobile Club de Monaco voor een meerjarig partnerschap, zo luidt het persbericht van het luxe modemerk. Louis Vuitton en de autoclub presenteren een trofee koffer voor de Formule 1 Grand Prix de Monaco ™.

Het partnerschap zorgt voor een eerste ontmoeting tussen het Franse Huis en de Formule 1-race. De koffer zal, samen met de trofee, op 23 mei 2021 worden uitgereikt aan de winnaar van de Formule 1 Grand Prix de Monaco ™.

Het ontwerp zou geïnspireerd zijn op de codes van de Formule 1 Grand Prix de Monaco ™ die dit jaar zijn 78e editie viert. De koffer is bekleed in het Monogram Canvas en afgewerkt met rode tinten van de vlag van Monaco. De rode lijnen in de ‘V’ staat voor ‘victory’. De witte streep is een verwijzing naar de stedelijke vorm van het circuit.

De Formule 1 Grand Prix de Monaco ™ is georganiseerd door Automobile Club de Monaco. Dit is het meest bekeken evenement ter wereld.