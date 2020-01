Louis Vuitton opent een eigen restaurant en café

Louis Vuitton gaat het eerste café en restaurant openen. Het luxe modehuis opent de eetgelegenheden in de nieuwe Japanse boetiek in Osaka. Michael Burke, CEO van Louis Vuitton bevestigt het nieuws tegen WWD.

De topman hint dat verdere expansie voor Louis Vuitton restaurants en zelfs hotels kan beslaan. Het café zal de naam Le Café V krijgen en zal op de hoogste verdieping van de winkel in Osaka te vinden zijn. Het restaurant heeft de naam Sugalabo V gekregen.

Fashion en food gaat al langere tijd samen. Zo heeft Gucci een café in Florence, Emporio Armani een café in München, Prada heeft Bar Luce in Milaan, Burberry heeft het café Thomas in Londen en Roberto Cavalli heeft het restaurant Cavalli op Ibiza.