Louis Vuitton opnieuw meest waardevolle luxebedrijf in Interbrand's Top Global Brands 2023 rapport, maar groei stagneert

Louis Vuitton is het meest waardevolle luxebedrijf. Het Franse modehuis staat op nummer 11 in de ranking van Interbrand’s Best Global Brands 2023 rapport. Daarna volgens Chanel (22) en Hermès (23). De top drie wordt nog steeds gedomineerd door Apple, Microsoft en Amazon. Nike is het enige modemerk dat de top tien wist te behalen.

Luxe merken zien hun merkwaarde opnieuw het sterkst groeien. Zo groeit de merkwaarde van de luxe sector in totaal met 6,5 procent. Dat is volgens het rapport te danken aan de veerkracht van luxemerken en hun vermogen om categorieën te overstijgen en luxe ervaringen te creëren, zoals restaurants, hotels en shop-in-shops.

Hermès, die op plaats 23 staat, en Dior, die op nummer 76 staat, maken de grootste groei binnen de luxe merken door. Zo groeit Hermès’ merkwaarde met 10,2 procent. Dior groeit zijn merkwaarde met 8,4 procent in 2023. Daarmee voegen zij zich bij Prada, Tiffany en Burberry, die de plaatsen 86, 89 en 94 innemen. Gucci staat dit jaar op plaats 34.

In het rapport wordt wel gesproken over een stagnatie na een paar jaar van sterke merkgroei, waarbij dit jaar een matige groei wordt genoteerd in de totale merkwaarde onder ‘s werelds grootste merken. Zo groeit de totale waarde van de top 100-merken dit jaar met 5,7 procent, terwijl de top 100 vorig jaar nog een groei van 16 procent noteerde.