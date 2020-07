Louis Vuitton showt mannencollectie niet langer tijdens Paris Fashion Week

Louis Vuitton heeft aangekondigd de mannencollectie niet langer tijdens Paris Fashion Week te showen, zo meldt WWD. Ook laat het luxemerk voor de mannencollectie de modeseizoenen los. In plaats daarvan gaat het merk rondreizen met presentaties, beginnend met een presentatie op 6 augustus in Shanghai en op een later moment in Tokyo. Andere locaties worden later bekendgemaakt.

Wel staat het modemerk nog op de kalender van de virtuele presentaties van de Parijse mannenmodeweek die deze week digitaal plaatsvindt vanwege de Covid-19 pandemie. CEO van Louis Vuitton, Michael Burke, vertelde aan WWD dat hij niet denkt dat modeshows niet meer zullen plaatsvinden. “Omdat veel internationale redacteuren en klanten door de Corona-crisis niet meer kunnen reizen, laten wij de kledingcollectie nu naar verschillende locaties wereldwijd afreizen.”

Wat daarnaast bijzonder is aan het nieuwe concept is dat de shows niet langer slechts voor een select gezelschap getoond gaan worden, maar open zijn voor het grote publiek. “We willen niet meer op hiërarchische wijze bepalen wie de collectie als eerste te zien krijgt,” aldus Burke.