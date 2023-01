‘Louis Vuitton werkt samen met KidSuper voor nieuwe mannenmodecollectie’

De mannenmodecollectie voor herfst-winter 2023 die Louis Vuitton volgende week presenteert werd ontwikkeld in samenwerking met Colm Dillane, oprichter van modemerk KidSuper. Dat melden verschillende media, waaronder Vogue Business, op basis van een statement van Louis Vuitton.

KidSuper staat bekend om kunstzinnige ontwerpen met schilderachtige, vaak figuratieve prints. Het label voor mannen en vrouwen werd door Dillane opgericht in 2018 en is gevestigd in Brooklyn. In 2020 showde KidSuper voor het eerst op Paris Fashion Week, en in 2021 won hij de Karl Lagerfeld Prize van LVMH.

De samenwerking maakt van Dillane de eerste gastontwerper bij Louis Vuitton sinds het overlijden van creatief directeur Virgil Abloh. In die woorden formuleert het modehuis de samenwerking zelf echter niet. Dillane werd volgens Louis Vuitton ‘ingebed in het mannenatelier’ van het merk; de collectie werd gecreëerd ‘met zijn deelname’. De vraag is in hoeverre er sprake was van artistieke supervisie.

Een andere vraag is of het samenwerkingsconcept voor de korte of de langere termijn zal zijn. Louis Vuitton zoekt naar verluidt al een tijd naar een vaste opvolger voor Abloh. Dat is een behoorlijke uitdaging, gezien de impact die Ablohs collecties hadden op het publiek en op de richting van het modehuis. Volgens Vogue Business geeft de tijdelijke uitbesteding van de mannencollectie aan Dillane het huis in elk geval wat ruimte om verder na te denken over toekomstplannen.

De collectie die Dillane ontwierp in samenwerking met Louis Vuitton wordt op 19 januari gepresenteerd.