Love Stories: ‘Een internationale speler worden, dat was vanaf het begin onze ambitie’

Lingeriemerk Love Stories zit in de lift. Het merk, dat wordt geleid door oprichter en creatief directeur Marloes Hoedeman, is flink gegroeid en wil dat de komende jaren blijven doen. Om die groei te kunnen bijhouden ligt de focus op het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. In samenwerking met TCOG maakt het bedrijf de overstap naar een volledige cloud-strategie.

‘Holiday for your boobs’, met die slogan viert Love Stories de bralette als meest sexy en comfortabele lingerie-item. Het doel van het merk is het creëren van comfortabele lingerie die lekker zit én er mooi uitziet. Lingerie die vrouwen kopen als cadeautje voor zichzelf. Daarbij onderscheidt het merk zich van de traditionele lingeriemarkt, door meer vanuit een fashionbenadering naar lingerie te kijken en elke maand een nieuwe ’Chapter’ te lanceren. Daarnaast gelooft Love Stories in het speelse concept van ‘mix & match’. In plaats van vaste setjes kunnen vrouwen losse bralettes en broekjes uit de gehele collectie combineren. Met lingerie als basis, is de collectie inmiddels uitgebreid met swimwear, (nacht)kleding en accessoires.

Van Amsterdam tot Kopenhagen

Sinds de oprichting in 2013 is Love Stories actief binnen drie kanalen: wholesale (B2B), e- commerce en retail (eigen winkels). Het doel was direct om een internationale speler te zijn. “We zijn begonnen vanuit wholesale”, vertelt Bert Tragter, financieel directeur bij Love Stories. “Eerst hebben we middels ons wholesale-kanaal een fijnmazig distributienetwerk opgezet, daarna eigen winkels geopend en toen ons e-commerce-platform. Het ERP-pakket dat we destijds aanschaften moest in elk geval de wholesale-tak ondersteunen, met de intentie hier ook retail op aan te sluiten. Maar toen we winkels in Kopenhagen en Londen wilden openen, bleek dat de POS-oplossing van dit systeem geen vreemde valuta aankon. Om toch snel uit te kunnen breiden met eigen winkels in het buitenland, hebben we toen een tweede ERP-pakket aangeschaft.”

Geen ‘single source of truth’

Het feit dat die twee systemen niet geïntegreerd waren, zorgde voor allerlei complexiteiten. Van financiële verschillen tot veel handmatig en arbeidsintensief werk. Daarbij waren de systemen ook nog eens verouderd. Kortom: er was behoefte aan een ‘single source of truth’ waarbij alle bedrijfsgegevens op één plek worden bewaard. Tragter: “Ik geloof in een toekomst waarin alles in de cloud gebeurt. Toen de contracten van deze twee verouderde softwarepakketten afliepen, gaf dit ons de mogelijkheid om te kiezen voor een volledige cloud-strategie. TCOG heeft veel ervaring in de fashionbranche. Ook hun benadering sprak ons aan, omdat ze meedenken in het hele traject en verder kijken dan de oplossing alleen.”

Flexibel en schaalbaar

Toegankelijkheid en flexibiliteit zijn voor bedrijven vandaag de dag extreem belangrijk. Ook als het gaat om werkplekken bijvoorbeeld. “Dat is iets waar we zeker in de coronatijd wel achter zijn gekomen”, aldus Tragter. “Het grote voordeel van een cloud-oplossing (Software as a Service) is dat het altijd en overal beschikbaar is. Updates worden automatisch uitgevoerd. Voorheen was dit niet het geval omdat we veel maatwerk hadden. Ook erg prettig is dat je de functionaliteiten eenvoudig kunt uitbreiden of nieuwe koppelingen kunt realiseren. Die flexibiliteit en schaalbaarheid waren voor ons de belangrijkste beweegredenen om te kiezen voor TCOG en hun op Microsoft gebaseerde oplossingen.”

Bert Tragter, financieel directeur bij Love Stories

Frisse kijk op de organisatie

Het is volgens Tragter verleidelijk om met verouderde software te blijven werken. De switch naar een nieuw systeem gaat immers niet over één dag ijs. Daarom is hij blij dat de transitie geleidelijk gaat. Zo kan iedereen binnen het bedrijf rustig aan de nieuwe systemen wennen. De cloud-oplossing van TCOG is een enorme vooruitgang. “We hebben hierdoor veel betrouwbaardere cijfers en inzicht in onze bedrijfsdata, zoals de voorraden. En ja, alleen al de gesprekken met de consultants van TCOG waren enorm waardevol. Het is heel verfrissend om met een externe partij kritisch te kijken naar de dagelijkse gang van zaken binnen je organisatie. Dan kom je erachter dat veel ingesleten processen beter of efficiënter kunnen.”

Winkels in wereldsteden

Love Stories telt momenteel vijftien boetieks, waarvan negen eigen winkels en zes francisestores. De eigen winkels bevinden zich in grote steden als Amsterdam, Madrid, Barcelona, Parijs, Londen en Berlijn en de franchisestores bevinden zich in België en Kiev. Daarnaast is het merk wereldwijd verkrijgbaar bij ongeveer 450 deuren, van grote warenhuizen tot boetieks, en via het eigen e-commerceplatform. “In een paar jaar tijd zijn we flink gegroeid. Ja, dat heeft veel impact op de organisatie”, zegt Tragter. “Met een relatief klein team zijn we met verschillende verkoopkanalen actief in een groot geografisch gebied. Dat is best gecompliceerd, omdat je te maken hebt met veel lokalisaties en fiscalisaties waarbij je moet voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. Deze automatiseringsslag helpt ons dus enorm vooruit. Pas als alles piekfijn op orde is, gaan we verder kijken waar de kansen liggen. Zo willen we in de toekomst graag nog een paar winkels openen, ook buiten Europa. Maar alles stap voor stap én op het juiste moment.”

