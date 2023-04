Love Stories en vrouwenverzorgingsmerk Yoni lanceren menstruatieondergoed

Lingeriemerk Love Stories en vrouwenverzorgingsmerk Yoni brengen menstruatieondergoed uit in het kader van Menstrual Health Day. De opbrengst van de lijn gaat naar de Afripads Foundation, een sociale onderneming die menstruatieproblemen in achtergestelde gemeenschappen probeert weg te nemen, zo meldt Love Stories maandag in een persbericht.

De twee bedrijven bundelen hun krachten. Love Stories heeft ervaring op gebied van hoogwaardige stoffen en Yoni neemt haar expertise in menstruatieproducten en duurzame materialen die vrij zijn van chemicaliën, met haar mee. Het resulteert in milieuvriendelijk menstruatieondergoed dat comfortabel zit en niet lekt, zo schrijft Love Stories.

“Yoni streeft ernaar om vrouwen in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken over hun lichaam en hun gezondheid”, schrijft Mariah Mansvelt Beck, medeoprichter van Yoni, in het persbericht. “We zijn trots op de samenwerking met Love Stories om een product te creëren dat aansluit bij onze waarden en dat vrouwen een duurzaam, gezond en effectief alternatief biedt voor traditionele menstruatieproducten.”

Het menstruatieondergoed is verkrijgbaar via Love Stories’ website en in de winkel. De prijs van het ondergoed: 55 euro.