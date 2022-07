Love Stories slaat handen ineen met Yuma Labs voor eerste zonnebrillencollectie

Nederlands lingeriemerk Love Stories lanceert voor het eerst zonnebrillen. Hiervoor werkt het merk samen met het Belgische zonnebrillen merk Yuma Labs.

De collectie bestaat uit twee zonnebril modellen. De Iggy heeft afgeronde vierkante glazen en de Venice heeft aan aviator frame. Beide modellen zijn beschikbaar in twee kleurstellingen. De brillen zijn vanaf vrijdag beschikbaar in Love Stories winkels en bij het merk online voor 120 euro.

"Ik wilde altijd al een complete vakantielook ontwerpen en geen enkele vakantie garderobe is compleet zonder zonnebrillen," aldus Marloes Hoedeman, de oprichter en creatief directeur van Love Stories.

Yuma Labs is gespecialiseerd in de productie van duurzame zonnebrillen. Zo zijn de frames gemaakt van bio acetaat en acetaat renw (dat gemaakt is van productieafval van zonnebrillen en worden gerecycled). Daarnaast kunnen consumenten hun zonnebril aan het einde van de gebruikcyclus terugbrengen naar Yuma Labs die de bril uit elkaar zal halen en recyclen.