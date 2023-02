LOVE2WAIT en BESS FW23 collectie voor een zelfverzekerde eerste indruk voor jou en jouw kleintje

LOVE2WAIT

De zwangerschapskleding is voor hen die comfortabel, zelfverzekerd en in hun eigen stijl de zwangerschap willen doormaken. Met 30 jaar ervaring in het vak ontwerpt Love2Wait inventieve voedingskleding, perfect passende zwangerschapsjeans en gaan zij mee met de laatste mode.

Sustainable jeans

Love2Wait creëert de perfecte jeanslijn voor zwangere vrouwen. de denim is zacht en gemaakt met zorg voor onze planeet voor de volgende generaties. De jeans is gemaakt van Jog denim met EA. LOVE2WAIT ontwerpt zwangerschapskleding die het wachten op je baby nog aangenamer maakt.

LOVE2WAIT brengt de sustainable ‘Emerald’ collectie uit.

Dit betekent:

Biologisch gerecycled katoen: minder water, minder energie, minder chemicaliën

Logopatch op tailleband gemaakt van gerecycleerde appelschil

Gerecycleerde metalen accessoires

Voor elke verkochte jeans doneren zij een deel aan een moeder-kind organisatie

Ontworpen en geproduceerd met liefde, zodat jij het met liefde draagt

Beeld: Love2Wait, eigendom van het merk.

Bess

Burp.Eat.Shit.Sleep: De primaire activiteiten van je pasgeboren baby! Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken. Je pasgeboren baby wil er natuurlijk op zijn best uitzien wanneer hij/zij iedereen voor het eerst ontmoet! De BESS collectie bevat alle musthaves voor jouw “little legend” en is te verkrijgen in maat 44 t/m 80.

De babykleding is gemaakt van zacht materiaal en heeft een fijne pasvorm voor je kleintje. De collectie heeft neutrale kleuren met toffe all-over prints. Deze collectie is daardoor de juiste keuze voor jou en je baby om een goede eerste indruk in te maken!

Om de nieuwe collecties met eigen ogen te zien maak je een afspraak met Lisanne Braam:

Email: [email protected]

Tel: 085-1042211

