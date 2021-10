LOWA – Van wandelschoenen tot alledaagse schoenen

LOWA produceert niet zomaar hoogwaardige outdoorschoenen, maar combineert de liefde voor de natuur met innovatieve technologieën. Hiermee probeert het schoenenmerk de verwachtingen van outdoorliefhebbers telkens te overtreffen. Al bijna 100 jaar staat LOWA garant voor de beste pasvorm, optimaal comfort en de hoogste kwaliteit.

LOWA is nooit vergeten hoe het ooit begon en waar ze vandaan komen. Alles wat ze doen toetst LOWA dan ook aan hun drie belangrijkste waardes: de beste kwaliteit, een perfecte pasvorm en innovaties op elk gebied. Wat LOWA telkens weer drijft? De uitdaging om de perfecte schoen te ontwikkelen voor elke outdoor activiteit!

100% Made in Europe

Hoogwaardige en duurzame productieprocessen, zorgvuldig geselecteerde materialen, hoge eisen op het gebied van milieu en steun aan sociale projecten hebben altijd aan de basis gestaan van de LOWA filosofie. Om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen, ontwikkelt en produceert LOWA volledig in Europa. Daarbij gebruikt LOWA ook nog eens enkel Europese grondstoffen. Dagelijks werken ruim 2250 medewerkers aan het ontwerpen en produceren van de beste schoenen. Omdat kwaliteit hoog in het vaandel staat, sluiten ze geen compromissen bij het uitkiezen van de materialen. Dit kan ook niet, want LOWA garandeert niet alleen een optimaal comfort, maar ook veiligheid en duurzaamheid.

Het EVERYDAY-segment

Of je nou een citytrip gaat maken, een boswandeling op de planning hebt of een berg wilt gaan beklimmen, LOWA biedt voor elke outdoor activiteit de perfecte schoenen. LOWA is marktleider op het gebied van wandelschoenen, maar speelt ook steeds meer in op EVERYDAY-gebruik. De schoenen uit de EVERYDAY-collectie bieden de perfecte combinatie van een stijlvolle look en optimale functionaliteit.

De MALTA GTX MID van LOWA is zo’n functioneel totaalconcept: flexibel genoeg voor dagelijks gebruik, stabiel genoeg voor wandelingen in de natuur. Deze hoge vrijetijdsschoen is gemaakt van robuust splitleer dat, in combinatie met de waterdichte en ademende GORE-TEX voering, de voeten aangenaam drooghoudt. Ideaal dus voor het najaar, waarin de ene dag de zon schijnt en de andere dag de regen met bakken uit de hemel komt. De MALTA GTX MID is verkrijgbaar in een herenmodel en een damesmodel, dat aangepast is aan de anatomie van de vrouwenvoet.