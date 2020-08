‘Lucht’: eau de parfum van Zeeman in Nederland meteen uitverkocht

Zeeman did it again.De textielketen heeft opnieuw met een opmerkelijke actie gezorgd dat hun producten over de toonbank vliegen. Zeeman kondigde vorige week een eau de parfum aan tegen de prijs van 4,99. Op de eerste verkoopdag, afgelopen zaterdag, waren de twee parfums binnen een paar uur zowel in de winkels als online uitverkocht, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Marketingmanager bij Zeeman Caroline van Turennout in het bericht: “Door het succes van eerdere campagnes, zoals de trouwjurk en onze sneakers, weten we dat een spraakmakend product heel wat mensen in beweging kan brengen. Natuurlijk hoopten we dat succes nu weer te evenaren. We hebben daar dan ook groot op ingekocht, maar door dit enorme succes zijn we toch verrast. We zijn helemaal blij door het enthousiasme van onze klanten en ontzettend trots dat Lucht zo positief ontvangen is.”

Zeeman wilde met de nieuwe campagne aantonen dat eau de parfum niet duur hoeft te zijn. De twee parfums zijn op dezelfde manier samengesteld als dure parfums van luxe merken, zo luidde het in een eerder persbericht. Inmiddels worden de flesjes op Marktplaats voor soms wel 40 euro doorverkocht. “Het is juist onze bedoeling een topgeur voor de laagst mogelijke prijs aan te bieden. We zorgen ervoor dat we zo snel mogelijk weer nieuwe voorraad hebben, zodat zoveel mogelijk mensen plezier kunnen hebben van Lucht,” aldus Van Turennout. Zeeman meldt dat de voorraad online op maandag 31 augustus in de middag weer wordt aangevuld en dat het parfum waarschijnlijk vanaf eind volgende week weer in de winkels te vinden is.

De campagne loopt niet alleen in Nederland, maar ook in België, Frankrijk, Spanje en Duitsland. In deze landen zijn de twee parfums nog niet uitverkocht.