Lucie Greene over SS27: “Het midden- tot hoogsegment is momenteel de ‘sweet spot’ nu luxe zich herijkt”

Hoe wordt SS27 vormgegeven? FashionUnited spreekt met trendexpert Lucie Greene over haar verwachtingen voor het seizoen.

Luxe in transitie, en het midden- tot hoogsegment als ‘sweet spot’

Aan de bovenkant van de markt ziet Lucie Greene vroege tekenen van een heropleving van het krachtige luxemerk, zij het in een heel andere vorm dan de afgelopen jaren.

“Luxe bevindt zich in een soort maalstroom,” zegt de Britse trendanalist en oprichtster van Light Years. Ze beschrijft een periode die wordt gekenmerkt door instabiliteit in plaats van creatieve helderheid. Een belangrijke factor is de voortdurende wisseling van creatief directeuren. Dit heeft de langetermijnvisie verstoord en de merkidentiteit verwaterd.

Greene stelt dat luxe is ondermijnd door wat zij ‘buitensporige inflatie’ noemt. Dit wordt gedreven door een focus op opkomende markten en zeer vermogende consumenten. Een strategie die een middengroep van welvarende consumenten, waaronder de zogenoemde HENRY's (High Earners, Not Rich Yet), uit de markt heeft geprijsd. “Luxemerken zijn gewoon te duur,” stelt ze.

Die kloof heeft elders ruimte gecreëerd. Greene wijst op een duidelijke verhoging in het high-street- en het hedendaagse segment. Ze noemt merken als COS, Arket en Zara, naast labels als Aligne, Rixo, ME+EM en Rise & Fall. Deze worden steeds meer gepositioneerd als premium, maar toch toegankelijke alternatieven. De ruimte tussen high street en luxe vertegenwoordigt volgens haar nu de grootste kans. “Dat midden- tot hoogsegment is momenteel de ‘sweet spot’.”

Tegelijkertijd ziet Greene vroege tekenen van een terugkeer van kansen in de luxe zelf. De sector gaat een periode van herijking in. “Wat ik nu zie, is een echte focus op creativiteit,” legt ze uit, nu merken zich beginnen af te keren van alleen status, logo's en prijs.

COS London Kings Cross (alleen gebruiken in COS Stories) Credits: COS (via H&M Media Group / COS press site)

Arket SS26 Credits: Arket

Rixo shop-in-shop bij Selfridges Credits: Rixo by Megan Taylor

Aligne Credits: Image: Aligne

Consumenten stappen af van trends en kiezen voor merken waarmee ze zich identificeren

In bredere zin is Greene van mening dat de manier waarop consumenten mode kiezen fundamenteel is veranderd. “Er is een duidelijke verschuiving weg van trends,” zegt ze. In plaats van seizoensgebonden silhouetten of vluchtige esthetiek, identificeren consumenten zich steeds meer met merken die integriteit, een duidelijke filosofie en een sterk kernproduct hebben. Trends, voegt Greene toe, zijn geassocieerd geraakt met versnelling en overdaad. Merken die ‘één ding echt goed doen’ voelen relevanter in een kritischer consumentenklimaat.

Deze verschuiving is vooral zichtbaar onder welvarende millennials, nu een van de belangrijkste consumentengroepen in de mode. Minder bezig met traditionele merkstatus, geven zij prioriteit aan waargenomen integriteit: hoogwaardige materialen, doordacht ontwerp en producten die lang meegaan. “Koop minder, maar koop beter,” vat Greene samen.

Er zijn enkele seizoensgebonden populaire items, zoals de neksjaals die je overal ziet, merkt ze op. “Maar deze hebben nog steeds een tijdloos karakter - meer een basisstuk dan de oude ‘in/uit’-trends van vroeger.”

Materiële waarde: stofinnovatie als de nieuwe maatstaf voor kwaliteit

Hoewel duurzaamheid deel blijft uitmaken van het gesprek, stelt Greene dat het niet langer resoneert als een belangrijke drijfveer voor consumenten. “Consumenten vinden het belangrijk dat producten verantwoord worden gemaakt,” zegt ze, “maar de focus is echt verschoven naar materiële waarde.” De nadruk ligt nu op stofinnovatie, prestatie en kwaliteit - met name goed ontworpen essentials.

De groeiende vraag naar knitwear, en met name kasjmier - en de toegenomen aanwezigheid ervan bij zowel midden- als high-streetmerken - onderstreept deze verschuiving. Greene wijst ook op merken als Patagonia, Sweaty Betty, Arcteryx, Acronym en Vollebak, waar stofinnovatie de geloofwaardigheid ondersteunt. Hier functioneert prestatie als een kernwaarde in plaats van een marketingclaim. De materiële innovatie is verankerd in het product zelf, in plaats van gecommuniceerd via duurzaamheidsboodschappen.

Vooruitkijkend ziet Greene een steeds belangrijkere rol voor high-tech en biotech stoffen, vooral nu de interesse in wellness, buitenleven en prestatie blijft groeien. “Ik denk dat de innovatie voortkomt uit een grotere invloed van buitenactiviteiten en de vervaging met sport, maar ook uit de poging om kleding te creëren die er formeel uitziet, maar extra comfort en stretch biedt.”

Kasjmier afbeelding, illustratief beeld uit het FU-archief.Credits: Scoop

Credits: Image: courtesy of Sweaty Betty

Patagonia Credits: Bike liegt voll im Trend, genauso wie die Marke Patagonia. Foto: Patagonia / Leslie Hittmeier

Arc'teryx Store in München Credits: Hannah Hlavacek

Wanneer retail loskomt van commercie

Fundamenteel veranderen deze verschuivingen ook de functie van de winkel. “Ik denk eigenlijk niet dat mensen nog naar winkels gaan om een product te kopen,” stelt Greene. Winkels functioneren minder als transactiepunten en meer als plekken waar merken direct worden ervaren. Fysieke retail is een ruimte geworden voor ontdekking, educatie en onderdompeling.

Tegenwoordig positioneren merken zichzelf steeds meer als culturele en lifestyle-scheppers. Greene noemt Aimé Leon Dore als een sprekend voorbeeld: een modelabel dat zijn universum uitbreidt met een café en zelfs een gestreamd radiostation. Deze hybride concepten, legt ze uit, weerspiegelen een meer vloeiende, multidisciplinaire benadering van retail. Hier kruist mode met cultuur, lifestyle en categorieën zoals home. Deze verschuiving is steeds zichtbaarder in de modemedia en retail. Women's Wear Daily heeft onlangs een toegewijde home-redacteur aangesteld, benadrukt ze.

Kith London flagship op Regent Street Credits: Kith

Gevel van de H&M Home-boetiek aan 208 Regent Street in Londen. Credits: Courtesy of H&M

Arket Polen Credits: Arket

Arket Polen met een café. Credits: Arket

Credits: Photo Credits: Aimé Leon Dore, página online oficial.

Andere signalen die het SS27-landschap vormgeven:

Wat inclusiviteit betreft, bevindt de industrie zich volgens Greene op een kruispunt. Na jaren waarin inclusiviteit van het lichaam een bepalende waarde werd - “nauw verbonden met de opkomst van direct-to-consumer merken” - vraagt ze zich af of dit momentum standhoudt te midden van veranderende gezondheidsnarratieven en de groeiende zichtbaarheid van GLP-1 medicatie zoals Ozempic.

Resale blijft groeien, maar Greene merkt een kritischere houding van de consument op. Vragen over de impact van verzending, platformmarges en wie er uiteindelijk van profiteert (lees: niet het milieu, maar de bedrijven) maken resale volwassener en minder geïdealiseerd.

In social commerce observeert de trendwatcher een verschuiving in waar ontdekking en winkelen plaatsvinden, ondanks de groeiende inspanningen van consumenten om minder tijd op hun telefoon door te brengen. “TikTok en YouTube winnen terrein, terwijl het enthousiasme van consumenten voor platforms van Meta, waaronder Instagram, lijkt af te nemen.”

Tot slot raakt de trendwatcher aan veranderende dresscodes. Greene bevestigt dat het tijdperk van dominantie van streetwear voorbij is. “We bevinden ons nog steeds in een post-pandemisch moment,” zegt ze. Ze merkt op dat consumenten opschuiven naar een meer verfijnde, smart-casual stijl die comfort en elegantie in evenwicht brengt, gevormd door thuiswerken en flexibelere levensstijlen.

IN HET KORT: Lente/Zomer 2027 markeert geen nieuwe trendcyclus, maar een herijking van waarde. Volgens trendanalist Lucie Greene ondergaat de mode-industrie een fundamentele verschuiving: luxe probeert relevantie terug te winnen na jaren van creatieve instabiliteit en prijsinflatie; het midden- tot hoogsegment komt naar voren als het belangrijkste kansengebied; consumenten kopen minder trends en meer merkidentiteit; en fysieke retail richt zich steeds meer op ontdekking, merkbeleving en onderdompeling.

Bronnen:

- Interview Lucie Greene, 28 januari 2026.

- AI-tools werden gebruikt voor de transcriptie van het interview en als schrijfhulp.