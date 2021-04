Lululemon lanceert recommerce programma Like New

Tweedehands, soms ook recommerce genoemd, is booming. Ook Lululemon sluit zich aan bij het rijtje merken dat tweedehands items aan gaat bieden. Het sportmerk lanceert namelijk het recommerce programma Like New, aldus het persbericht.

Lululemon noemt het programma een ‘betekenisvolle stap richting een circulair ecosysteem en laat de duurzame innovaties zien in retail’, aldus het bericht. Like New is een initiatief waarbij consumenten hun ‘licht gebruikte’ Lululemon items in kunnen ruilen tegen een e-gift card. In mei zal er een test starten in de winkels van het merk in de staten Californië en Texas in de Verenigde Staten. Vanaf juni zullen de verzamelde producten online aangeboden worden en zal honderd procent van de winst geherinvesteerd worden in extra duurzaamheids initiatieven.

Alle items die worden ingeleverd worden gereinigd met ‘state-of-the-art’ technologie, aldus het merk. Items die niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard die Lululemon heeft gesteld voor het project, zullen worden gerecycled.