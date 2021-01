Luxe en comfort in Elements of Freedom herfst winter collectie 21/22

Vrijheid is voor Elements of Freedom een belangrijk thema en we kunnen dus ook niet wachten tot we weer in vrijheid mogen bewegen. Ondertussen blijven we vrijheid in het productieproces hoog in het vaandel dragen, door alle kleding in Europa te laten produceren door werknemers, wiens rechten gerespecteerd worden en die in vrijheid kunnen leven.

De herfst winter collectie 21/22 is een reactie op de vreemde periode waar we ons nu in bevinden. De collectie weerspiegelt zowel het gemak van comfortabele kleding en de hernieuwde waardering voor de natuur, als het verwachtingsvolle van het straks weer voluit kunnen leven.

Comfort en luxe

De verwachting is dat als we weer in vrijheid kunnen bewegen, we daar ten volle van zullen genieten. We zullen er weer op uit gaan, uit eten, dansen en feesten. Tegelijkertijd willen we het doorbrengen van de dag in comfortabele kleding niet opgeven. De herfst winter collectie van 21/22 is een moeiteloze combinatie van luxe en gemak. Denk aan blouses en jurken met ruches en feestelijke prints versus vesten om in weg te kruipen en lekker warme jassen. Zoals we gewend zijn van Elements of Freedom, zitten ook de feestelijke kledingstukken buitengewoon comfortabel door de goede pasvorm en de zachte stoffen.

Ruiten in alle kleuren

De ruit, die in de herfst winter collectie 20/21 al populair was, blijft in de collectie met nieuwe en gewaagdere kleurcombinaties. De achterban van Elements of Freedom heeft na de blouses en jurken, waar het merk bekend mee is geworden, nu ook de fijne broeken ontdekt. Om aan die vraag tegemoet te komen is het aantal broeken in de collectie uitgebreid, van nette pantalons tot feestelijke broeken in mooie kleuren met wijduitlopende pijpen.

Bruin is het nieuwe zwart, en lichtblauw het nieuwe wit

Bruin kan zowel een natuurlijke als een luxueuze uitstraling hebben, en door Elements of Freedom worden ze beide ingezet. Bruin is een basiskleur in deze collectie. Effen bruine items maken onderdeel uit van de collectie, net als pieces waarbij bruin onderdeel is van de print. Zoals bijvoorbeeld in het schitterende bruin-wit gestreepte pak, dat ook nog eens gemaakt is van gerecycled materiaal. Een pak was voor het eerst te vinden in de herfst winter collectie van 20/21, en werd met open armen ontvangen door de klant.

Lichtblauw, de kleur van een heldere lucht, is de andere basiskleur. Elements of Freedom gaat er van uit dat we in het najaar weer vrij kunnen bewegen, dat we weer volop lucht krijgen en een gat in de lucht kunnen springen. Met welke kleur is dat beter te vieren dan met lichtblauw?

Grote stappen naar circulaire fashion

Het aandeel gerecyclede stoffen is opnieuw verder toegenomen, tot maar liefst 25%. De jassen waren in het 20/21 seizoen al van gerecyclede stoffen, nu zijn daar breisels van gerecycled garen bijgekomen. De overige items zijn zoals gebruikelijk van duurzame en natuurlijke materialen, zoals Tencel en Ecovero. De duurzame garens, knopen en labels laten zien dat Elements of Freedom ook op het gebied van duurzaamheid oog heeft voor detail.