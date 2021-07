Luxe label Crafted Society introduceert twee productabonnementen

Luxe modelabel Crafted Society introduceert niet één maar twee productabonnementen. Consumenten kunnen drie keer per jaar zich inschrijven voor de abonnementen ‘Club’ of ‘Sole’, zo is te lezen in het persbericht.

Er zijn maar gelimiteerd aantal abonnementen per jaar beschikbaar. The Crafted Society Club kost 120 euro per jaar, of twaalf euro per maand, aldus het persbericht. Met dit club-abonnement krijgen consumenten 40 procent op de gehele collectie gedurende het hele jaar en krijgen ze toegang tot producten voordat ze officieel in de verkoop gaan. Consumenten kunnen er voor kiezen de korting te delen met vrienden en familie.

Het tweede abonnement is The Crafted Sole Society. Hier betaalt de gebruiker 780 euro per jaar of 75 euro per maand. Met het abonnement krijgt de abonnee vier paar schoenen. De gebruiker kan kiezen om alle schoenen in één keer te ontvangen of per kwartaal één paar.

De abonnementen werden al getest en bleken een succes onder Crafted Society. “Het concept is aangeslagen bij klanten wereldwijd. We wisten niet wat we konden verwachten als eerste merk dat een luxe sneaker abonnement aanbood, maar het heeft gezorgd voor een onverwachte draai in ons businessmodel en zorgt voor nieuw energie nu we uit de pandemie komen,” aldus Martin Johnston, mede-oprichter en CEO van Crafted Society, in het persbericht.