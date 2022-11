Luxe meisjes merk Le Chic restylet haar winterjassen collectie

Le Chic in een nieuw jasje…

Met het nieuwe inkoopseizoen voor de deur én op de drempel van de 15 e verjaardag van Le Chic, was de timing perfect voor een totale update van het bekende ‘prinsessenmerk’.

Een superleuke uitdaging voor het team van Le Chic om het eigen merk weer eens van A tot Z te screenen. Met z’n allen aan de slag. Waar staat Le Chic voor? Wat willen we als merk uitstralen? Hoe blijven we actueel? Waarbij duurzame keuzes ook een belangrijke rol spelen.

Motivatie en inspiratie leiden tot nieuwe creatie

Onze klanten kunnen meteen kennismaken met het resultaat van deze brede restyling: de kersverse collectie winterjassen is voorzien van de nieuwe look & feel. Meteen maar wat eyecatchers noemen? Natuurlijk het mooie en gedetailleerde label aan de binnenkant van de jas. Maar ontdek ook de creatieve hardware en de luxe uitstraling van de hangtags. Alles nieuw ontwikkeld en met de grootste zorg geselecteerd door ons ervaren team. Een intensief en interessant traject met onder meer designers, brandspecialisten en vergeet niet klanten. Hun feedback is zeer waardevol. Bij Le Chic hebben we het hele traject ervaren als een feestje. Klanten kunnen binnenkort meer opvallende ontwikkelingen van ons verwachten. Omdat we ons merk blijven vernieuwen en verbeteren. Snel meer hierover!

Le Chic new jassen

Bij Le Chic gaan luxe en duurzaamheid hand in hand

Naast de nieuwe uitstraling is de focus meer dan ooit gericht op duurzaamheid. ‘Sustainable Luxury’, zeggen we bij Le Chic. Wij vinden het een absolute ‘must’ om bij al onze producten luxe én duurzaamheid onlosmakelijk aan elkaar te koppelen. Le Chic staat dan ook garant voor hoogwaardig materiaal en kwaliteit! Een voorbeeld hiervan is het gerecyclede polyester dat we voor onze nieuwe jassencollectie gebruiken. Een gesponnen garen, volledig uit post- consumer producten. Al onze gewatteerde jassen zijn dit winterseizoen gemaakt van hergebruikte materialen. Niet alleen de buitenstof en de voering, óók de padding.

Vanzelfsprekende keuzes

De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Dus wil je in deze tijd als merk een bijdrage leveren aan het verkleinen van je footprint. Los van steeds strakkere regelgeving van de overheid op het gebied van vervuiling, vinden we het bij Le Chic vanzelfsprekend steeds duurzamere keuzes te maken. Die verantwoordelijkheid voelen we elke dag. Een merkwaarde die voor de volle 100% wordt aangemoedigd en ondersteund door de overkoepelende Jolo Fashion Group, waarvan Le Chic Kids Fashion onderdeel uitmaakt.

Happy winterseason,

Team Le Chic