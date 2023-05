Luxemerk Etro lanceert kindermode

Luxemerk Etro betreedt het kindermode segment, zo blijkt uit een persbericht. De lijnen zullen producten bieden voor kinderen van nul tot zestien jaar.

Voor het opzetten van een kinderkledinglijn is Etro een samenwerking aangegaan met Simonetta, een toonaangevend luxe kindermode bedrijf. Simonetta heeft een licentie verworven voor het ontwerpen en produceren van kinderkleding onder Etro’s naam. De collectie zal geïnspireerd worden door de Etro collecties voor kinderen en biedt dan ook diverse ‘mini me’ stijlen. Het aanbod varieert van kleding tot schoenen en lederen accessoires.

Welke prijzen de kinderkleding items hebben is nog niet bekend. De lijn zal vanaf november dit jaar beschikbaar zijn in geselecteerde Etro winkels, online en bij geselecteerde warenhuizen, e-tailers en multibrandretailers wereldwijd.

“Etro is een wereld van kleur, patronen en inspiratie die makkelijk omarmt kunnen worden door het kindermode segment, terwijl we de creatieve en zakelijke horizon van ons bedrijf verbreden,” aldus CEO Fabrizio Cardinali van Etro, in het persbericht. “We weten zeker dat een partnerschap met zo’n toonaangevend bedrijf onze visie zal versterken, gericht op het bieden van een kwalitatieve en complete winkelervaring.”