Luxemerk Max&Co. start met kindermode lijn

Luxe modemerk Max&Co, het jongere zusje van Max Mara, gaat een lijn uitbrengen voor meisjes tussen de 4 en 16 jaar. Hiervoor is het merk een samenwerking aangegaan met Brave Kid, zo is te lezen in een persbericht.

De samenwerking tussen Max&Co. en Brave Kid is in eerste instantie voor vijf jaar. Er wordt begonnen met een SS24 capsule collectie. Brave Kid wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en wereldwijde distributie van de meisjeslijn.

De lijn voor meisjes zal inspiratie halen uit de collectie voor volwassenen. Het persbericht meldt dat de esthetiek voor volwassenen naar de kinderwereld wordt gebracht. Hierdoor ontstaan er ‘mini me’ looks met de ouders en zijn er items voor diverse gelegenheden - van dagelijkse outfits tot meer formele gelegenheden.

“Voor MAX&Co. is het een historisch moment. Het is belangrijk om de stijl en het DNA van het merk ook te kunnen experimenteren voor de meisjescollectie, waarbij de boodschap van lichtheid en onderzoek in stijl, creativiteit en de creatie van kleding die de waarden kwaliteit, creativiteit en veelzijdigheid kan dekken die we altijd als richtlijnen hebben gehad gedurende onze hele geschiedenis,” aldus Maria Giulia Prezioso Maramotti, global omnichannel directeur bij Max&Co. en global brand ambassador bij Max Mara. We zijn trots en blij dat we dit project kunnen starten met Brave Kid, dat niet alleen een toonaangevend bedrijf in de sector is dat werkt in het streven naar uitmuntendheid, maar ook onze waarden van kwaliteit en stijlonderzoek deelt, typische waarden van de geschiedenis van Italiaanse bedrijven.”