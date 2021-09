Luxury Grime: Hoe het Rotterdamse Clan de Banlieue straat en mode laat samensmelten

Dieppaarse banners met modellen in trainingspakken en hoodies begroeten de bezoekers bij de ingang van Slot Zeist op een zonnige augustusmiddag. De modellen in varsityjacks en joggingbroeken hebben zich al een weg gebaand naar de zalen van het 17e-eeuwse Nederlandse Slot. Clan de Banlieue koos de locatie om zijn uitbreiding van vetgedrukte hoodies en t-shirts te markeren, door een vleugje luxe toe te voegen voor de herfst/winter 2021 collectie. De “Luxury Grime” collectie is geïnspireerd op de stijl van de jaren ‘90 subcultuur die geassocieerd wordt met het underground muziekgenre ‘Grime’.

“De collectie heet ‘Luxury Grime’ omdat we zien dat streetwear nu gedefinieerd wordt door luxe,” zegt Richard Lopes Mendes, een van de drie oprichters van het merk in een interview. Hij begon het merk als een schoolproject in 2014 waarna Clan de Banlieue al snel trouwe lokale volgers kreeg, niet in de laatste plaats dankzij de banden met voetbal, zoals de shirts voor de lokale club Sparta Rotterdam. Twee jaar geleden begon het label ook te verkopen via sportkledinggiganten als Footlocker en JD Sports.

De drie oprichters Levie Merckens, Richard Lopes Mendes en Sinan Karaca. Beeld: Clan de Banlieue

Nu wil het label zijn klantenbestand uitbreiden door te diversifiëren van op sportkleding geïnspireerde stijlen zoals zijn bestseller trainingspakken. Terwijl weelderige kamers in barokstijl op de benedenverdieping van het kasteel logostukken met sterke contrasten tentoonstelden, verwezen andere kamers naar de toekomst van het merk.

Forever 22

“De verschillende kamers definiëren ons ook als merk. We zijn niet slechts één soort merk, we zijn een merk dat zich ontwikkelt en verschillende soorten kleding heeft,” legt Mendes uit. Zittend op een barokke fauteuil, in een groen-wit trainingspak, lijkt hij de belichaming van de contrasterende gedurfde maar ook bescheiden houding van het label ten opzichte van het leven en de mode. “We doen wat we denken dat het beste is. We proberen ook eerlijk te zijn tegenover onszelf, we doen geen dingen die we niet kunnen,” antwoordt hij op een vraag over de reden van het succes van het merk in de afgelopen jaren.

Twee deuren verderop geeft hoofdontwerper David de Rioter een kijkje in de toekomst van het merk op het gebied van streetwear in zijn SS22-collectie van 150 stuks, inclusief kleuropties. Het logo van het merk is bijna verdwenen van een wit badstof shirt met fleur-de-lis prints, de naam ‘Banlieue’ blijft als een hint op een kleine bronzen plaquette op de achterkant van het shirt. De eerste denimstukken van het merk - geïnspireerd op een vintage Wrangler-jasje uit het persoonlijke archief van de ontwerper en een Levi’s 501 uit de jaren 60 - zijn gemaakt van jacquard met fleur-de-lis-prints, een symbool dat door de Franse royalty’s werd gebruikt.

De titel van de SS22-collectie, “Forever 22”, is ook een knipoog naar het Franse erfgoed van het label. Clan de Banlieue ontleende zijn naam aan het Franse woord voor “voorstad” of “getto” en wil de bijkomende negatieve connotaties losmaken van het woord. “Parijs heeft 21 banlieues. Wij hebben de 22e opgeëist. We wilden een stem zijn voor mensen uit huishoudens met lagere inkomens, maar ook verschillende culturen die samenkomen, om een gemeenschap te creëren”, legt de Rioter uit, die in maart 2020 bij het label kwam.

Hoofdontwerper David de Rioter licht de SS22-collectie toe. Beeld: FashionUnited

De transitie van het merk komt ook omdat sportkleding retailers op zoek zijn naar meer fashion-forward items, zegt de Rioter. “Veel merken kunnen een trainingspak verkopen, maar het is de magie die merken nodig hebben om meer te verkopen dan een trainingspak.”

Vroeg succes en huidige expansie

Het vroege succes van het merk was geworteld in de community die het opbouwde - ook met behulp van sport en enkele beroemde spelers zoals Chelsea voetballer Hakim Ziyech die Banlieue droeg. Hoewel mede-oprichter Mendes benadrukt dat veel banden werden gevormd terwijl hij in het verleden voetbalde en dat het merk die banden niet gebruikt om reclame te maken.

“Ik had de luxe om voetballers te kennen, die grote voetballers werden, maar we hebben nooit één foto van voetballers gebruikt,” zegt hij. Het label blijft dicht bij zijn gemeenschap met zijn eigen voetbalclub FC Banlieue. “Voetbal is de taal die we spreken en de sport waar we van houden. Ik denk niet dat het onze strategie is om voetbal te gebruiken, het is zoals we zijn.”

De authentieke en ietwat nederige benadering draagt ​​bij aan de aantrekkingskracht van Clan de Banlieue. In de afgelopen twee jaar is de omzet van het streetwear-label met maar liefst 30 procent gegroeid. Wereldwijd waren er meer dan honderd verkooppunten – waaronder twee eigen winkels, de Nederlandse premium warenhuisketen De Bijenkorf en JD Sports en Footlocker. Nederland is de belangrijkste markt van het merk en nu wil Banlieue uitbreiden in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk met nieuwe en bestaande partners.

Luxury Grime, de FW21 campagne van Clan de Banlieue geschoten op Slot Zeist. Beeld: Clan de Banlieue

“Met Footlocker hebben we ons eerst gericht op de belangrijkste markten in Europa, nu gaan we uitbreiden naar kleinere winkels. Met elke collectie breiden we uit; het is net begonnen en ik denk dat we de komende twee jaar nog steeds bezig zijn misschien wel 500 winkels bereiken”, zegt Lopes Mendes. Hij is verantwoordelijk voor design en marketing, terwijl de andere oprichters Sinan Karaca en Levie Merckens zich richten op respectievelijk financiën en logistiek.

Van ons voor jou

Net als andere Nederlandse streetwear-merken, heeft Clan de Banlieue toegankelijke prijzen gehandhaafd vanaf 45 euro voor een t-shirt of 75 euro voor een hoodie. De achterkant van het label in de kledingstukken bevat ook een verborgen boodschap van genegenheid: “Van ons voor jou.”

“We proberen altijd een merk te zijn dat redelijk geprijsd is. We willen het voor iedereen toegankelijk maken”, zegt de Rioter. Zelfs het met zijde gevoerde trainingspak uit de SS22-collectie zal rond de 180 euro kosten, de bijpassende broek op 120 euro.

Neem een rondleiding door de FW21-lancering van Clan de Banlieue op Slot Zeist. Foto's door FashionUnited.

Trends en samenwerkingen komen aan bod in de drops die het merk elke 22e van de maand uitbrengt – exclusief in de eigen winkels. Recente voorbeelden waren een capsulecollectie met het Amerikaanse sportkledingmerk Champion en de release van body-hugging dameskleding in augustus. Met Motion 6, of M6, voegt het merk in de laatste zes weken van het jaar nog meer nieuwigheid toe aan zijn gebruikelijke collecties. Komende M6-projecten zullen een veganistisch leren jack bevatten of de eerste sneaker die Banlieue de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld - met een zool die is geïnspireerd op de vorm van de straten die naar de Arc de Triomphe leiden.

Het merk haalt zijn inspiratie uit Frankrijk en de buitenwijken wereldwijd en houdt ook minimaal twee keer per jaar contact met evenementen - in een ‘banlieue’ in Frankrijk of een ander land. Vorig jaar organiseerde het label een rapbattle waarbij het een trainingspak weggaf aan 150 mensen.

“We gebruiken niet alleen de naam Banlieue, maar we geven ook iets terug aan de gemeenschap. […] Zo geven we wat liefde terug aan de mensen en plaatsen waar we onze inspiratie vandaan halen. Maar we willen het niet al te duidelijk noemen dan voelt het als een marketingstunt en dat willen we niet doen”, David de Rioter die de oprichter Richard Lopes Mendes kent van school.

“Alle mensen die bij ons werken – ik heb een band met de meesten van hen – of het nu familie is, een klasgenoot of een vriend met wie ik heb gevoetbald”, zegt Mendes en wijst naar de ingang van het kasteel waar zijn zus helpt met de receptie van het persevenement. De informele werkcultuur is waarschijnlijk ook de reden waarom Clan de Banlieue het aantal medewerkers van het merk moet schatten. Tussen de 30 en 50.

“We hebben allemaal het idee dat we het niet alleen voor onszelf doen, maar ook om mensen te laten zien dat er meer is dan Nike of Adidas”, zegt Lopes Mendes. En dat het ook in Nederland kan en in Rotterdam.”

Bijpassende hoodie en joggingbroek met kettingoverhemd in de AW21-collectie van Clan de Banlieue. Foto: Banlieue

Dit artikel is vertaald naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.