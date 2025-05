Opleiding in de luxe-industrie: LVMH investeert in mode-talent met nieuwe cursus in Dubai

Het Franse luxeconcern LVMH werkt samen met de internationale businessschool SKEMA om een nieuwe opleiding op te zetten rond luxe retail. Deze cursus wordt gegeven op SKEMA’s nieuwe campus in Dubai en is bedoeld om jong talent op te leiden voor topfuncties in de wereld van luxe.

De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van toekomstige leiders in de luxesector. Dat gebeurt via een masteropleiding in luxe en internationaal management (Master of Science). De opleiding biedt twee leertrajecten die aansluiten op de praktijk in de luxe-retail. Hiermee krijgen studenten een stevige basis om wereldwijd een carrière in de luxe-industrie te starten.

De cursus, die in september van start gaat en volledig in het Engels wordt gegeven, heet Retail Excellence and Client Relationship Management. De opleiding is speciaal ontwikkeld in samenwerking met LVMH en speelt zich af in het hart van een van de snelst groeiende luxemarkten ter wereld: Dubai. Studenten leren onder andere over klantloyaliteit, verkooptechnieken, productpresentatie, merkbeleving, gebruiksvriendelijk design (UX) en de inzet van kunstmatige intelligentie in de klantervaring.

Focus op opkomende markten zoals het Midden-Oosten, Afrika en India

Volgens SKEMA is deze eenjarige cursus bedoeld om studenten specialistische kennis te geven over luxe-retail en klantrelatiebeheer, vooral gericht op groeimarkten zoals het Midden-Oosten, Afrika en India. Studenten krijgen ook de kans om te leren van professionals uit de sector via rondetafelgesprekken en bezoeken aan de belangrijkste winkels van LVMH in Dubai.

Naast het standaardcurriculum van SKEMA volgen de studenten een speciaal trainingsprogramma dat samen met LVMH is ontworpen. Dit programma bevat ook een stage van vier tot acht maanden bij een bedrijf in de luxesector. Na afloop ontvangen studenten een exclusief certificaat van LVMH: Excellence in Retail and Client Relationship Management.

Pierre-Julien Bousquet, wereldwijd verantwoordelijk voor talentwerving bij LVMH, zegt hierover: “Met deze samenwerking laten we zien hoe belangrijk luxe-retail en talentontwikkeling voor ons zijn. We willen onze kennis doorgeven aan de volgende generatie professionals.”

Dubai als strategische locatie voor luxe en innovatie

Volgens SKEMA is Dubai gekozen als locatie vanwege de sterke groei van de luxemarkt daar. Dubai is goed voor 30 procent van alle luxeverkopen in het Midden-Oosten. Onderzoek voorspelt dat de luxemarkt in de Verenigde Arabische Emiraten in 2029 zal groeien tot ruim 5 miljard dollar.

De regio is jong: de helft van de bevolking in de Golfstaten is jonger dan 30 jaar. Tegen 2025 zullen millennials en Gen Z goed zijn voor meer dan 40 procent van de luxeconsumenten daar. Dat betekent dat merken hun marketing en personeelsbeleid moeten aanpassen aan deze nieuwe generatie, die vooral waarde hecht aan beleving. SKEMA benadrukt dat opleidingen zoals deze met LVMH essentieel zijn om professionals klaar te stomen die deze veranderingen kunnen leiden.

Aanvulling op bestaande programma’s De nieuwe opleiding sluit aan bij een ander programma van SKEMA, Digital Marketing and Luxury Strategy, dat sinds 2021 wordt aangeboden in samenwerking met de NYU School of Professional Studies. Dat programma vindt deels plaats in New York en deels in Parijs en levert een diploma op van NYU en een certificaat van SKEMA.

De directeuren van de masteropleiding Luxe en Globaal Management, Alice Guilhon en Emmanuelle Rigaud, besluiten: “Dubai is de perfecte plek om in te spelen op trends en behoeften van een snelgroeiende markt. Samen met LVMH bieden we een vernieuwend programma aan dat echte specialisten opleidt op het gebied van klantrelatiebeheer en luxe-retail – vaardigheden waar momenteel veel vraag naar is.”