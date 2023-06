LVMH’s Antoine Arnault: Luxe rivalen moeten samenwerken om te verduurzamen

Luxe modemerken moeten samenwerken als de industrie zinvolle duurzame veranderingen teweeg wil brengen, aldus Antoine Arnault, hoofd imago en milieu bij de Franse luxegroep LVMH. "Ik denk dat het belangrijk is dat we de leiders van deze industrie, de luxe-industrie, bijeenbrengen om samen te werken", zei hij op de Global Fashion Summit, die van 27 tot 28 juni plaatsvond in Kopenhagen.

Arnault, die ook directeur is van Berluti en de zoon van Bernard Arnault, voorzitter en CEO van LVMH, merkte op dat LVMH vorig jaar een forum organiseerde voor haar Wines and Spirits bedrijfstak met experts uit de industrie. "We werkten, zoals we zeggen, in open-source. We probeerden best practices uit te wisselen. We probeerden na te denken over hoe we leveranciers kunnen helpen om beter te worden in veel kwesties.”

"En dit is een onderwerp in de mode waar we ook aan moeten werken. Dus ik zou zeggen dat we misschien kunnen proberen om iedereen, niet alleen LVMH, maar de hele branche op één lijn te krijgen." Hij vertelt dat LVMH zijn handen uitreikt naar zijn concurrenten "om te proberen de juiste normen en de juiste manier van zakendoen te vinden".

Hoewel luxehuizen misschien niet dezelfde hoeveelheid kleding per jaar produceren als fast fashion giganten, kunnen ze nog steeds enorme toeleveringsketens en een enorme ecologische voetafdruk hebben. LVMH - de moedermaatschappij van modehuizen Louis Vuitton en Dior - is 's werelds grootste luxegroep. Vorig jaar boekte het een recordomzet van 79,2 miljard euro en een winst uit terugkerende activiteiten van 21,1 miljard euro.

Fashion Pact

De groep heeft in het verleden kritiek gekregen vanwege slechte duurzaamheidspraktijken en een gebrek aan transparantie in de toeleveringsketen. Tijdens de Global Fashion Summit reageerde Arnault op de beslissing van het bedrijf om zich niet aan te sluiten bij The Fashion Pact, een initiatief dat vier jaar geleden werd gelanceerd om milieuveranderingen in de industrie te stimuleren.

"Ik weet dat we een paar jaar geleden veel kritiek kregen toen we het beroemde Fashion Pact niet ondertekenden. Simpelweg omdat het, naar onze mening, op dat moment niet juist was om geassocieerd te worden met de actoren van fast fashion in deze industrie.”

"We vonden dat wij, zonder kritiek te hebben op wat zij doen, niet hetzelfde deden. En we hadden het gevoel dat we niet allemaal in dezelfde mand konden worden gegooid - we konden niet dezelfde doelstellingen hebben en we hadden niet precies dezelfde mindset."

Op het gebied van duurzame doelstellingen zei Arnault dat de groep heeft besloten om af te stappen van "doelstellingen op zeer lange termijn die onmogelijk te valideren of soms zelfs te bevatten waren", en in plaats daarvan doelstellingen op korte en middellange termijn te hebben.

Milieudoelen

Het bedrijf heeft zich dit jaar ten doel gesteld om het energieverbruik tussen oktober 2022 en oktober 2023 met 10 procent terug te dringen, de uitstoot van broeikasgassen door energieverbruik met 11 procent te verminderen en de scope 3-emissies met 15 procent terug te dringen. Eerder beloofde het bedrijf ook "volledige traceerbaarheid" voor al zijn grondstoffen tegen 2025.

Of het bedrijf deze doelen zal halen, moet nog blijken. Arnault zei dat hij "zeer optimistisch" was over wat er de komende jaren op het gebied van duurzaamheid bij LVMH zal gebeuren.

Hij merkte op dat ontwerpster Stella McCartney - in wiens gelijknamige label LVMH in 2019 een belang nam - ook helpt om het tempo te verhogen met haar "hyper-innovatieve" benadering van nieuwe materialen. "Zij heeft alle oplossingen, we moeten ze alleen nog kunnen opschalen en ervoor zorgen dat ze niet alleen voor kleinere merken werken, maar ook voor grote merken," zei hij.

Arnault is slechts een van de vele industriëlen die dit jaar aanwezig zijn op de Global Fashion Summit - andere grote modebedrijven die aanwezig zijn, zijn onder andere rivaal Kering, sportkledinggigant Nike, Tommy Hilfiger-moeder PVH en The North Face-moeder VF Corp.

Houd FashionUnited in de gaten voor meer nieuws van de Global Fashion Summit.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnitd UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.