Lyle & Scott: lancering van de SS26-collectie

Legacy

Legacy is de belangrijkste herencollectie van Lyle & Scott. Voor Lente Zomer 2026 bouwt de collectie voort op de bekende stukken van het merk. Daarnaast introduceert het een frissere, meer vooruitstrevende richting in het hele assortiment.

Lyle & Scott bevindt zich altijd al op een bijzonder snijvlak: sport, stijl en cultuur, zonder zich in één richting te laten dwingen. In meer dan 150 jaar is het merk gedragen in verschillende tijdperken en scènes. Niet omdat het merk trends najoeg, maar omdat het product op het juiste moment goed aanvoelde.

Die productfocus is het uitgangspunt voor SS26. Polo's, knitwear en lichte jassen blijven centraal staan en vormen de basis van de collectie. Dit seizoen worden ze verder ontwikkeld met nieuwe pasvormen, vernieuwde ontwerpdetails en verbeterde productietechnieken. Dit geeft bekende stijlen een strakkere vorm en een krachtigere uitstraling. Het doel is eenvoudig: de iconen beter maken, niet alleen anders.

Legacy SS26. Credits: Lyle & Scott

Daarnaast introduceert SS26 nieuwere silhouetten en een modernere styling. Items die gemakkelijk te dragen zijn, maar net iets meer uitstraling hebben. Een scherper randje waar het telt, terwijl het trouw blijft aan waarvoor mensen in de eerste plaats naar Lyle & Scott komen.

De inspiratie voor het seizoen is licht gebaseerd op bekende Britse invloeden, zoals de energie van de Britpop uit de jaren negentig en de indiestijl uit de jaren nul, maar dit blijft op de achtergrond. Lyle & Scott heeft meerdere cycli van muziek, sport en streetstyle meegemaakt. Die geschiedenis geeft het merk de vrijheid om te evolueren. SS26 gebruikt dat perspectief om een nieuw publiek aan te spreken, zonder de herkenbaarheid van de Golden Eagle te verliezen.

Kleur en stof volgen dezelfde benadering. Krachtige basiskleuren staan naast gewassen tinten en lichtere seizoenskleuren. De stoffen zijn tastbaar en praktisch, ontworpen voor dagelijks gebruik en afgestemd op de werking van de moderne garderobe.

Legacy SS26. Credits: Lyle & Scott

Reframed

ReFramed is Lyle & Scott, uitgedrukt door een verfijndere lens. Het is een opzichzelfstaande collectie, ontworpen voor een strakkere, meer doordachte garderobe waarin materialen en verhoudingen de toon zetten.

ReFramed is bewust ingetogen in zijn branding. De Golden Eagle wordt niet gebruikt. De identiteit komt tot uiting door subtiele details en een hoogwaardige afwerking. Het zelfvertrouwen zit in het ontwerp, dat steunt op verhoudingen, materiaalkeuze en details in plaats van opvallende logo's.

De collectie haalt inspiratie uit de Schotse Art Nouveau. Het gebruikt de principes ervan in plaats van de motieven te kopiëren. Dit is zichtbaar in de precisie van de lijnen, de ingetogen structuur van de silhouetten en de manier waarop textuur wordt gebruikt om diepte toe te voegen zonder af te leiden. Het is erfgoed dat met intentie wordt benaderd en vervolgens wordt vertaald naar het heden.

Reframed SS26. Credits: Lyle & Scott

De silhouetten zijn modern en precies. Overhemden en broeken neigen naar een geklede stijl, terwijl lichte bovenkleding en verfijnde knitwear veelzijdigheid bieden gedurende het seizoen. Elk item is op zichzelf sterk, en de collectie komt volledig tot zijn recht wanneer de stukken samen worden gestyled.

Het kleurgebruik is beheerst en eigentijds. Naturel- en mineraaltinten vormen de basis, ondersteund door ingetogen accenten die de garderobe flexibel houden. Materiaalkeuze blijft centraal staan, waarbij afwerking en gevoel worden behandeld als ontwerpbeslissingen, niet als bijzaak.

ReFramed is voor klanten die op zoek zijn naar iets ingetogener, strakker en persoonlijker. Het toont dat de kracht van Lyle & Scott voelbaar is zonder afhankelijk te zijn van een logo.

Reframed SS26. Credits: Lyle & Scott

De SS26-collecties van Lyle & Scott zijn nu online verkrijgbaar op de website van Lyle & Scott en bij geselecteerde retailers wereldwijd.

OVER HET MERK Lees meer over Lyle & Scott op de merkpagina