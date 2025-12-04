Lyle & Scott x Duke’s Cupboard in Amsterdam

Lyle & Scott markeert het tweejarig bestaan van Duke’s Cupboard Amsterdam met een evenement op donderdag 4 december 2025. Locatie: Zeedijk 31A, van 18.00 tot 21.00 uur. Bezoekers hebben de keuze uit zes patches voor directe borduring op een Lyle & Scott-polo of -jas. Het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Beneden toont een archiefpresentatie topstukken uit de rondreizende collectie van Lyle & Scott. Centraal staat de link tussen het breigoed-erfgoed uit Hawick en de hedendaagse straat- en sportcultuur.

Het vervolg van de avond is een afterparty van 22.00 tot 04.00 uur in Bar San Francisco, Zeedijk 40. De line-up bestaat uit Edson Sabajo, Passion Deez, Duo Penossi (Platypus) en Bluetoof (Rinse FM).

Belangrijke info

04-12-2025 In-store: 18.00 – 21.00 uur, Duke’s Cupboard Amsterdam, Zeedijk 31A

18.00 – 21.00 uur, Duke’s Cupboard Amsterdam, Zeedijk 31A Afterparty: 22.00 – 04.00 uur, Bar San Francisco, Zeedijk 40

22.00 – 04.00 uur, Bar San Francisco, Zeedijk 40 Custom: zes samenwerkingspatches, borduring ter plaatse op polo of jas

zes samenwerkingspatches, borduring ter plaatse op polo of jas Archief: Presentatie van topstukken