Lyle & Scott x Duke’s Cupboard in Amsterdam
bezig met laden...
Automatische vertaling
Lyle & Scott markeert het tweejarig bestaan van Duke’s Cupboard Amsterdam met een evenement op donderdag 4 december 2025. Locatie: Zeedijk 31A, van 18.00 tot 21.00 uur. Bezoekers hebben de keuze uit zes patches voor directe borduring op een Lyle & Scott-polo of -jas. Het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Beneden toont een archiefpresentatie topstukken uit de rondreizende collectie van Lyle & Scott. Centraal staat de link tussen het breigoed-erfgoed uit Hawick en de hedendaagse straat- en sportcultuur.
Het vervolg van de avond is een afterparty van 22.00 tot 04.00 uur in Bar San Francisco, Zeedijk 40. De line-up bestaat uit Edson Sabajo, Passion Deez, Duo Penossi (Platypus) en Bluetoof (Rinse FM).
Belangrijke info
- Datum: 04-12-2025
- In-store: 18.00 – 21.00 uur, Duke’s Cupboard Amsterdam, Zeedijk 31A
- Afterparty: 22.00 – 04.00 uur, Bar San Francisco, Zeedijk 40
- Custom: zes samenwerkingspatches, borduring ter plaatse op polo of jas
- Archief: Presentatie van topstukken
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.