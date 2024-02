LynnSophie: Luxe mode voor de carrière moeder

FashionUnited was onlangs in gesprek met Myrthe van der Zanden, de eigenaar van het kledingmerk LynnSophie®. De naam van het bedrijf is geïnspireerd door haar dochter Lynn Sophie, die al sinds jongs af aan met kleding bezig is. LynnSophie® vertegenwoordigt een merk dat is geboren uit een diep inzicht en een sterke verbinding met de behoeften van carrière moeders.

De visie van LynnSophie®

LynnSophie® richt zich op carrière moeders. Myrthe legt uit: "Dat zijn de carrière moeders, vrouwen die een balans vinden tussen een drukke carrière en een gezinsleven. Het vraagt veel van de moeder, maar het is mogelijk. Je kunt niet alles hebben, maar met de juiste balans kun je een succesvolle carrière hebben en zorgen dat je gezin goed draait."

Ontwerpfilosofie en functionaliteit

De kledinglijn van LynnSophie® weerspiegelt de balans tussen stijl en functionaliteit, gericht op de unieke behoeften van carrière moeders. "We hebben naar broeken gekeken die niet te lang zijn, geschikt voor hakken van een bescheiden hoogte. We wilden kleding die past bij het leven van een carrière moeder, kleding die niet altijd naar de stomerij moet," aldus Myrthe. Comfortable elegance.

Selectie van hoogwaardige stoffen

Over de keuze van stoffen zegt Myrthe: "Wij willen alleen maar Italiaanse stoffen. De stoffen die we hebben uitgekozen, zijn van dezelfde kwaliteit als de stoffen die worden gebruikt door de grote namen. Onze kleding is kwalitatief hoogwaardig, maar betaalbaar. We staan voor duurzaamheid en ethische productie."

Wat maakt LynnSophie® uniek?

Myrthe legt uit wat LynnSophie® onderscheidt van andere luxe kledingmerken: "We willen graag uniek zijn voor carrière moeders. Daarom is onze collectie zowel elegant als praktisch. Zodoende kom je weg in de boardroom, maar ook op het schoolplein." We produceren beperkte oplages om ervoor te zorgen dat onze klanten een bijzonder item bezitten. "Onze metalen trims in licht roségoud zijn een knipoog naar de zachtheid en zorgzaamheid van het moederschap."

Toekomstvisie van LynnSophie®

Myrthe's visie voor de toekomst is niet vastgelegd in specifieke doelen; ze begrijpt dat het leven onvoorspelbaar is. In plaats daarvan richt ze zich op het creëren van een gemeenschap van vrouwen die elkaar herkennen en steunen in hun carrière en moederschap. Ze hoopt dat vrouwen met trots en zelfvertrouwen de LynnSophie-lijn zullen dragen, wetende dat ze deel uitmaken van een grotere beweging van empowerment.

De passie van Myrthe voor haar werk, haar gezin en haar klanten weerspiegelt zich in elk aspect van LynnSophie®, van het zorgvuldig gekozen materiaal tot de ethische productie en de boodschap van kracht en elegantie. LynnSophie® streeft ernaar om niet alleen een stempel te drukken op de mode-industrie, maar ook om een gemeenschap te vormen die de veelzijdigheid en veerkracht van carrière moeders overal viert.