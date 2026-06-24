Lyst: deze mannenmodetrends maakten de sprong van catwalk naar winkelmand

De mannenmode beleeft een nieuwe transformatiefase, ondersteund door marktsignalen. Zoekmachine Lyst, met meer dan 160 miljoen jaarlijkse gebruikers een van 's werelds grootste zoekportalen voor modeartikelen, analyseerde de zoekopdrachten van de afgelopen weken. Het doel was de identificatie van trends die de overstap van de catwalk naar de winkelwagen hebben gemaakt.

De cijfers tonen een mentaliteitsverandering. Steeds meer consumenten van menswear breiden hun stijlrepertoire uit. Ze verkennen nieuwe referenties en zijn bereid te experimenteren met stijlen die tot voor kort onbekend waren in hun garderobe.

De terugkeer van de skinny broek

Na jaren van dominantie van oversized pasvormen, is de vraag naar slim-fit en skinny broeken voor mannen op Lyst met 25 procent per maand gegroeid. De trend wordt ondersteund door de catwalk. Recente voorstellen van het Italiaanse Prada toonden opvallend strakkere silhouetten. Dit bevestigt een esthetische verschuiving die zowel in de industrie als bij de consument aan kracht wint.

Prada Lente Zomer 2027, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Maatwerk

Maatwerk voor mannen versterkt zijn positie als een van de sterkste categorieën voor de zomer. De vraag naar double-breasted colberts groeide met 33 procent per maand. Dit overtreft ruimschoots de stijging van 13 procent voor single-breasted modellen. Pantalons met een plooi kennen een nog sterkere opleving: de vraag is sinds 2025 meer dan verdubbeld, met een stijging van 110 procent. Dit wijst op een groeiende voorkeur voor een meer gestructureerde esthetiek.

Ralph Lauren Lente Zomer 2027, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De zomer van de slipper

De vraag naar slippers voor mannen steeg met 41 procent per maand. Daarmee is het een van de snelst groeiende schoenencategorieën. Merken met het grootste vraagvolume op Lyst zijn onder andere Saint Laurent, Cos, Havaianas en Auralee.

(Van l. naar r.) Polimoda Graduation Show, Garcias, Shinyakozuka, Street Fashion Milaan Fashion Week Lente Zomer 2027, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Vans bevestigt zijn comeback

De vraag naar Vans is op jaarbasis met 38 procent gegroeid. Dit wordt gedreven door een hernieuwde interesse in op skate geïnspireerde schoenen. De trend overstijgt de massamarkt en wint terrein in het luxesegment, waar de esthetische codes van deze cultuur steeds relevanter worden.

Louis Vuitton Lente Zomer 2027, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Een bewijs hiervan is de Combi, het nieuwe silhouet van Pharrell Williams voor Louis Vuitton. Het ontwerp verwijst duidelijk naar het imago dat Vans hielp vestigen en bevestigt de invloed van skatewear op de collecties van grote modehuizen.

Camouflage keert terug in het straatbeeld

De militaire print is een van de belangrijkste trends van het seizoen. Een vernieuwde interpretatie viel vooral op tijdens de SS27-show van Ralph Lauren, in een speelse variant.

Ralph Lauren Lente Zomer 2027, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Naast deze esthetische update toont camouflage een opmerkelijk aanpassingsvermogen aan verschillende stijlen en productcategorieën. Het bevestigt zijn status als een klassieker in constante evolutie. Deze relevantie is ook zichtbaar in de markt. De vraag naar kleding met camouflageprint is maandelijks met eenentwintig procent gegroeid, wat wijst op een aanhoudende interesse van consumenten.

(Van l. naar r. ) Vetements SS26 - Ready to Wear, Juun J SS26 - Ready to Wear en Lessico Familiare FW26 - Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Felroze wint de strijd om de kleur van het seizoen

Felroze is de kleur van de zomer volgens de data van Lyst. Het platform registreert de grootste wekelijkse stijging in zoekopdrachten naar kleur binnen de mannenmode. Op de catwalk verscheen de kleur onlangs in de collecties van Prada, Ralph Lauren en Saul Nash tijdens de modeweek in Milaan.

(Van l. naar r. ) Garcias Lente Zomer 2027 Herenmode, Ralph Lauren Lente Zomer 2027 Herenmode, Street Fashion Lente Zomer 2027 Herenmode, Louis Vuitton Lente Zomer 2027, Herenmode. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

De opkomst valt samen met de aanwezigheid van roze voetbalschoenen op de velden van het WK voetbal.

Florian Wirtz’s personalized Adidas football boots for the World Cup Credits: Adidas

Sjaals in hartje zomer

Ook geel wint terrein, met een dagelijkse opleving na de laatste show van Ralph Lauren.

Tijdens de hittegolf is de opkomst van de mannensjaal een van de meest onverwachte trends van het seizoen. De vraag naar deze categorie is maandelijks met tien procent gestegen, wat de logica van de hoge zomertemperaturen tart.

Het huidige gebruik heeft echter weinig te maken met de traditionele draagwijze. Sjaals worden geherinterpreteerd als cravats, geknoopt om de taille over een broek of zelfs als accessoire aan een tas. De meest gevraagde modellen zijn de zijden versies van Kapital, CP Company en Emilio Pucci.