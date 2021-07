Lyst Index: Gucci behoudt toppositie, 371 procent meer zoekopdrachten naar jurken

Het zal weinig mensen verbazen, maar Gucci heeft de toppositie in de Lyst Index tijdens het tweede kwartaal weten te behouden. De resultaten uit de index die wel verbazingwekkend zijn, is het feit dat er 371 procent meer gezocht werd naar jurken tijdens het tweede kwartaal dan vorig jaar. “Consumenten waren in een hele andere mindset,” aldus het bericht van Lyst.

Niet alleen zocht men massaal naar jurken, ook zonnebrillen en zwemkleding zagen het aantal zoekopdrachten stijgen met 198 en 192 procent. De Amerikaanse modezoekmachine Lyst zag een algehele stijging van zoekopdrachten naar items geassocieerd met reizen en vrije tijd.

Waar Gucci al seizoenen lang de nummer één plaats in de ranking vasthoudt, zijn voor de rest wel wat merken verschoven. Zo heeft Dior Nike van de tweede plaats gestoten en is Louis Vuitton van de zevende naar de vierde plaats gegaan. Een andere opvallende stijger is het merk Rick Owens, die van de vierentwintigste naar de twintigste plaats is gegaan. Balenciaga verschoof van de vierde naar de zesde plaats, Moncler daalde van vijf naar zeven en Off-White eindige drie plaatsen lager op nummer dertien.