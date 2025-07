Lyst Index Q2: Miu Miu herovert de troon en schoenen domineren de wereldwijde verlanglijstjes

In een wereldwijde context van geopolitieke spanningen en signalen van een mogelijke recessie, blijft de modeconsumptie bestaan, maar evolueert deze wel om zich aan te passen aan de onzekere omstandigheden. Gedurende het tweede kwartaal van 2025 hebben consumenten wereldwijd een voorkeur getoond voor strategische uitgaven, met een sterke emotionele en symbolische lading.

Dit blijkt uit de meest recente gegevens van de Lyst Index, het driemaandelijkse rapport dat het gedrag van 160 miljoen gebruikers analyseert op het grootste modezoekplatform ter wereld.

Schoenen als emotionele investering

Van de tien meest gezochte producten van het kwartaal waren er zes sneakers. Een gegeven dat de hoofdrol van schoenen als stijlmiddel versterkt wanneer de algemene mode-uitgaven afnemen. In tijden van bezuiniging lijken consumenten te kiezen voor schoenen die ze zien als een duurzame en zichtbare investering, boven kledingstukken met minder impact.

Vibram FiveFingers SS25. Credits: Vibram.

Suède loafers met Miu Miu-logo illustreren deze trend naar een nostalgische, bijna melancholische esthetiek, in lijn met het collectieve gevoel van het seizoen. Een lijn die ook wordt vertegenwoordigd door de Dune sandalen van The Row. Traditionele slippers met een "Y"-vormige band, waarvan de populariteit het merk naar zijn hoogste positie ooit in de ranking heeft gestuwd.

Aan de andere kant van het spectrum belichamen modellen zoals de FiveFingers van Vibram of de Bekett van Isabel Marant —deze laatste met een jaarlijkse groei van 630 procent— een consumentenlogica die sportief, excentriek en praktisch combineert.

De mode heeft op deze vraag ingespeeld met items die basic, maar karaktervol zijn. Parallel hieraan zagen sportshorts een toename van 78 procent in zoekopdrachten, wat de opkomst van een atletische en veelzijdige esthetiek die het onofficiële uniform van de zomer is geworden, bevestigt.

Jacquemus Spring Summer 2026, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Miu Miu leidt de ranking

In deze context voert Miu Miu de Lyst Index van het tweede kwartaal aan en herovert de eerste plaats na verschillende edities waarin het deze positie afwisselde met Loewe, dat nu naar de tweede plaats zakt. Saint Laurent behoudt zijn top 3-positie met een coherent en gevestigd aanbod.

The Row zet zijn opmars voort met een zorgvuldig geconstrueerde esthetische identiteit rond 'stille luxe', terwijl Jacquemus ook stijgt, wat de kracht van een consistente verhaallijn op sociale media bevestigt.

De recente toevoegingen van Burberry en Birkenstock reageren op verschillende, maar even onthullende dynamieken. Terwijl Burberry inzet op een vernieuwde strategie die zijn Britse identiteit herwaardeert, consolideert Birkenstock een trend naar de consumptie van functionele stukken met een duurzame waarde. Tegelijkertijd vertonen andere huizen zoals Versace en Alaïa tekenen van terugval in de ranglijst.

Dit is de ranking van dit kwartaal:

Miu Miu (+1) Loewe (-1) Saint Laurent (—) Prada (+1) Coach (-1) The Row (+2) COS (-1) Chloé (+1) Bottega Veneta (-2) Moncler (+1) Ralph Lauren (+1) Alaïa (-2) Balenciaga (+1) Jacquemus (+2) Skims (—) Versace (-3) Burberry (Nieuw) Gucci (-1) Birkenstock (Nieuw) Valentino (—)

Nieuwe stijgende merken

Buiten de top 10 vertonen sommige merken een versnelde groei die nieuwe impulsen onthult in het collectieve modeverlangen.

Emilio Pucci Fall Winter 2024, Ready to Wear. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Pucci tekent zijn wedergeboorte als symbool van hedendaagse uitbundigheid en escapisme. Onder leiding van Camille Miceli actualiseert het historische Italiaanse huis zijn visuele taal met psychedelische prints en nauwsluitende silhouetten met een seventies gevoel, waarmee het zowel insiders als wereldwijde beroemdheden zoals Hailey Bieber en Dua Lipa verovert. De "Orchidee" jumpsuit is een echt hebbeding geworden, wat een stijging van 96 procent in de vraag heeft veroorzaakt.

Vanuit Amsterdam versterkt Rohe zijn plaats in het landschap van stille luxe met een verfijnde esthetiek en architectonische lijnen. Het merk heeft een groei van 27 procent doorgemaakt, aangevoerd door zijn zijden shorts met kant.

In het universum van de zonnebrillen heeft Jacques Marie Mage een stijging van 35 procent in de zoekopdrachten veroorzaakt, met modellen zoals de "Last Frontier VI Aviator" die tot de meest gewilde behoren.

Met de Spring/Summer 2026 collecties in aantocht, geven deze gegevens ons hints over de richting die de wereldwijde smaak de komende maanden zou kunnen inslaan, waarmee een nieuwe kaart van esthetische aspiraties wordt getekend.