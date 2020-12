Lyst x StockX: Dit waren de top tien sneakers van 2020

Modezoekmachine Lyst en tweedehands verkoopplatform StockX werken samen voor hun ranglijst van de meest populaire sneakers van 2020 en hebben hun Top 10 sneakers van 2020-lijst samengesteld op basis van zoekopdrachten op Lyst en wederverkoop via StockX. Zonder al te veel weg te willen geven, laten we opmerken dat Nike de lijst domineert en dat Adidas ’Yeezy Boost 350 voor het eerst in vijf jaar niet de nummer één is.

Nummer 10: Jordan 1 Retro High NC to Chi Leather (Women)

Met meer dan 30.000 paar doorverkocht op StockX, was deze Jordan 1-sneaker (hierboven afgebeeld) de best verkochte damessneaker van 2020. "Het aantal exclusieve releases voor vrouwen groeit bijna twee keer zo snel als de totale sneakermarkt", aldus StockX. Op het Lyst-platform zijn de zoekopdrachten naar de Air Jordan 1 jaar op jaar met 433 procent gestegen.

Nummer 9: Nike Space Hippie 03 Vast Grey Hyper Crimson

De Nike Space Hippie was de best verkochte duurzame sneaker op StockX in 2020. Hij werd doorverkocht voor meer dan het dubbele van de verkoopprijs van 180 US dollar (ongeveer 148 euro of 133 Britse ponden). Volgens het doorverkoopplatform is de markup voor duurzaam geproduceerde sneakers twee keer zo hoog als voor klassieke sneakermodellen. Op Lyst steeg het aantal zoekopdrachten naar duurzame sneakers jaar op jaar met 89 procent.

Nummer 8: New Balance 992 Joe Freshgoods No Emotions Are Emotions

Na de release van de Joe Freshgoods steeg het aantal zoekopdrachten naar het 992-model op Lyst met maar liefst 1.303 procent. De wederverkoop van de sneaker is verdubbeld sinds de daling in februari en bereikte bijna 1.000 dollar (bijna 825 euro of bijna 740 Britse ponden), meldt StockX. Het marktaandeel van New Balance sneakers is het afgelopen jaar verdrievoudigd.

Nummer 7: Adidas Yeezy Boost 350 V2 Carbon

De Adidas Yeezy Boost 350 V2 Carbon, die begin oktober werd uitgebracht, bleek de snelst verkopende Yeezy van 2020 te zijn; Alleen al in de eerste twee weken van oktober werden meer dan 15.000 paar verkocht op StockX. Hoewel het dit jaar niet de eerste plaats behaalde, wordt de Yeezy 350 v2 volgens StockX vier keer zo vaak gekocht als elk ander Adidas-model.

Nummer 6: Nike SB Dunk Low Grateful Dead Bears Orange

Dit in het oog springende, gehypete model uit de Grateful Dead-samenwerking met Nike werd doorverkocht voor meer dan 3.000 dollar (bijna 2.500 euro of 2.220 Britse ponden), bijna 3.000 procent boven de verkoopprijs van 110 dollar. "De sneakers worden beschouwd als de meest winstgevende van het jaar", zei StockX. De gemiddelde wederverkoopprijs van Nike SB Dunks is ook verdrievoudigd sinds vorig jaar en slechts een week na de releasedatum medio juli stegen de zoekopdrachten op Lyst met 46 procent.

Nummer 5: Nike SB Dunk Low Ben & Jerry’s Chunky Dunky

Een andere Nike-samenwerking genoot grote populariteit, deze met de Amerikaanse ijsmaker Ben & Jerry's. De op ijs geïnspireerde sneaker was volgens StockX een van de meest verwachte en gelimiteerde sneaker-releases van het jaar. De gemiddelde prijs was 1.600 dollar (ongeveer 1.320 euro of bijna 1.200 Britse ponden), wat 1.600 procent hoger is dan de verkoopprijs van 100 dollar. "De sneaker is het enige model in de Top 20 sneakers van 2020 met de hoogste prijs, de hoogste premie en het hoogste StockX-brutovolume", vatten StockX en Lyst samen.

Nummer 4: Nike SB Dunk Low Travis Scott

Een andere Nike sneaker scoorde hoog: de SB Dunk Low Travis Scott uit de vroege jaren 2000 maakte een grote comeback in 2020; op Lyst zijn de zoekopdrachten naar de schoen tussen februari en maart met 443 procent gestegen. “Een van de meest succesvolle samenwerkingen van het model was met Travis Scott en zijn 'Cactus Jack'-ontwerp, dat al met 50 procent in waarde is gestegen sinds de release in februari en doorverkocht werd voor meer dan 1.600 dollar [ongeveer 1.320 euro of bijna 1.200 Britse ponden. ], ”Zei StockX.

Nummer 3: Air Jordan 1 Retro High Dior

Op de derde plaats staat de Air Jordan 1 Retro High Dior, die het monogram van het Franse luxe modehuis Dior draagt, evenals het Wings-logo en een zilveren 'Air Dior' hang-tag. Met een verkoopprijs van 2.000 US dollar (bijna 1.650 euro of 1.480 Britse ponden) en een gemiddelde wederverkoopprijs van 10.000 US dollar (ongeveer 8.237 euro of 7.400 Britse ponden) was de Air Jordan 1 Retro High de duurste sneaker release en is een van de 20 grootste releases van 2020 in termen van StockX bruto merchandise volume. Op de Lyst Index is de Air Jordan 1 Retro High Dior het meest gewilde product voor mannen.

Nummer 2: Air Jordan 4 Retro Off-White Sail

Op de tweede plaats een andere samenwerking: Virgil Abloh werkte voor het eerst aan een exclusieve damessneaker met Nike's Jordan Brand. Volgens StockX wordt de release gerangschikt als de grootste off-white release van 2020.

Nummer 1: Air Jordan 13 Retro Flint

De Air Jordan 13 Retro Flint werd de best verkochte sneaker van 2020 dankzij de Michael Jordan-documentaire "The Last Dance". Maar niet alleen dat, met 40.000 verkochte paar in de eerste maand van uitgave, werd de Air Jordan 13 Retro Flint ook de best verkochte sneaker in de geschiedenis van StockX. Het succes van de documentairereeks deed zich ook voor op Lyst: hier steeg het aantal zoekopdrachten met 169 procent.

Beeld: Lyst x StockX

Dit artikel is geschreven door Simone Preuss en vertaald door Georgia Oost